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Новости экономики за 05.08.2020

05.08.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему растут мировые цены на бриллианты, сколько нефти поставят в Беларусь российские компании в августе и о каком прорыве рассказали машиностроители?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЛАЗ СДЕЛАЛ ПРОРЫВ В УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛИ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА

Несмотря на сложную ситуацию в мировой горнодобывающей промышленности, в условиях нестабильности рынков карьерной техники БелАЗ в полном объеме выполнил июльский бизнес-план по объемам отгрузки готовой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь закупит 1,21 млн тонн российской нефти в августе

Новости экономики за 05.08.2020

Завод сделал настоящий прорыв в увеличении сегмента дальнего зарубежья в общем объеме экспортных поставок. Столь серьезно перенаправить отгрузку с начала 2020 года БелАЗу удалось благодаря продажам продукции в 14 стран дальнего зарубежья, в том числе Индию, Монголию, Алжир, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину. Всего же техника поставлялась с начала года в 21 государство мира. При этом на экспорт – около 89 %, из них в Россию – 34 %.

В БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИЛИ СПИСОК ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ, ЗАПРЕЩАЕМОЙ В ОБЩЕПИТЕ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

Новости экономики за 05.08.2020

Новости экономики за 05.08.2020

К утвержденному ранее списку добавлены вилки, ножи и ложки. В общепите будет запрещено использовать палочки для размешивания напитков, cтаканы, тарелки, соломинки, ланч-боксы, банки, бутылки. Пластиковые крышки для стаканов оставили, как и изделия из бумаги и картона и дерева.

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ЦЕНЫ НА БРИЛЛИАНТЫ РАСТУТ ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК АЛМАЗОВ

Прибыль производителей бриллиантов стала выше, чем до пандемии. Цены растут из-за сокращения объемов поставок алмазов. Закупки сырья резко сократились из-за снижения спроса и вынужденного сокращения производства бриллиантов.

Новости экономики за 05.08.2020

Во втором квартале мировой объем продажи алмазов снизился примерно на 80-90 % в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом.

Новости экономики за 05.08.2020

Горнодобывающие компании продолжают хранить большие объемы сырья, которое они не смогли продать. Деятельность дилеров, работающих с бриллиантами, ограничивается онлайн-платформами, в то время как ювелирные компании заказывают конкретные камни, а не оптовые поставки.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почему растут мировые цены на бриллианты, сколько нефти поставят в Беларусь российские компании в августе и о каком прорыве рассказали...
 
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