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Купить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати» можно во всех трамваях Минска

05.08.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Купить электронный билет с помощью смартфона и мобильного приложения «Оплати» теперь можно во всех трамваях Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использовать платежный сервис от белорусской IT-компании резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» может любой житель и гость столицы.

Для этого нужно скачать приложение в Play Market или App Store, бесплатно установить его на смартфон и пользоваться постоянно. Пополнять электронный кошелек можно с карточек любых банков – без комиссий и процентов. Этот способ оплаты не только удобен, но и экономически выгоден.

Купить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати» можно во всех трамваях Минска

Так, миллион билетов, проданных через отечественное мобильное приложение, уже сэкономил для страны примерно 32 тысячи евро. Если бы такое количество талонов было куплено с использованием платежных карточек, то примерно эта сумма ушла бы на комиссию международным платежным системам.

Разработчик подсчитал: только в Минске за неделю можно продать тот же миллион билетов и сэкономить порядка 100 тысяч рублей на отчислениях. А если взять всю Беларусь, то могут быть суммы гораздо больше.

Купить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати» можно во всех трамваях Минска

Напомним, сервис «Оплати» – это не только оплата транспорта. С помощью смартфона можно рассчитаться в магазинах, кафе, передать друг другу деньги и даже оплатить коммунальные услуги. Все без процентов и комиссии.

*На правах рекламы.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Купить электронный билет с помощью смартфона и мобильного приложения «Оплати» теперь можно во всех трамваях Минска, сообщили в программе...
 
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