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МТС продлил акцию «Кино домой»

05.08.2020 18:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС продлил акцию «Кино домой» в приложении МТС ТВ до конца лета. Новые подписчики услуги «Кино и сериалы от START» в сервисе МТС ТВ получат 30 дней бесплатного доступа к каталогу фильмов и сериалов.

«Кино и сериалы от START» — это онлайн-кинотеатр с сотнями сериалов и фильмов в высоком качестве. Подписчикам услуги доступны эксклюзивные премьеры и релизы до трансляции на больших экранах.

Чтобы присоединиться к акции «Кино домой», нужно отправить USSD-запрос на номер *606#.

Первые 30 дней услуга «Кино и сериалы от START» предоставляется бесплатно, затем — 0,35 рубля в сутки. Интернет-трафик от МТС при пользовании сервисом не тарифицируется. Доступ к видеоконтенту предоставляется одновременно с 5 устройств — смартфона, планшета, ноутбука, компьютера и телевизора.

Акция «Кино домой» доступна всем, кто впервые подключится к услуге «Кино и сериалы от START» по 31 августа.

 
 
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МТС продлил акцию «Кино домой» в приложении МТС ТВ до конца лета. Новые подписчики услуги «Кино и сериалы от START» в сервисе МТС ТВ получат 30 дней бесплатного доступа...
 
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