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В Минске 1 сентября заработает новая современная школа
05.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая школа заработает 1 сентября в белорусской столице. Ее откроют в микрорайоне Каменная горка, где в основном живут молодые семьи с детьми.
«Великолепная, на мой взгляд, школа, с отличными условиями. Думаю, дети, которые придут сюда 1-го сентября, будут довольны, как и их родители. Все условия, чтобы учиться ребенку, здесь созданы. Горячее питание, бассейн, тренажерные залы – это все направлено на то, чтобы ребенок мог полноценно развиваться», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
Школу построили за полтора года. Она рассчитана на тысячу учеников. В их распоряжении просторные классы, спортивный, гимнастический и хореографические залы. На территории оборудована игровая зона для младших школьников. Есть стадион с баскетбольной и волейбольной площадками.
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Ее откроют в микрорайоне Каменная горка, где в основном живут молодые семьи с детьми.
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