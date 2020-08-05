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Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог

05.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог». Такое мнение  высказала Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания.

Что думают об этом другие гости программы «В обстановке мира» на СТВ, читайте в нашем материале.

Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог


Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что такое 1994 год? Хаос, страна на перепутье, страны нет. Сегодня у нас есть страна, дееспособная власть, работает промышленность, развита социальная сфера. Значит, речь должна идти о том, как совершенствовать, в том числе в конституционном плане, наши достижения. Разделение властей, выборная система... Будут мощные партии. Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог. Это всё должно вызреть. С нашим Президентом эти вопросы будут вынесены на всенародный референдум. Любые их (альтернативных кандидатов) аргументы бледны на фоне нашей белорусской действительности.  

Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог

Алексей Беляев, политолог:
У нас сейчас двухпалатный парламент. До 1996 года Конституция предусматривала однопалатный парламент. И посмотрите на Украину, где однопалатный парламент. Верховная Рада на сегодняшний день является местом, где занимаются чем угодно, только не законотворчеством. Там депутаты занимаются пиаром, защищают интересы тех, кто продвинул их на эту должность, дерутся и обмениваются оскорблениями. У нас система работающая. В Конституции 1994 года функции ветвей власти разделены не были. Они мешали друг другу, и это приводило к тому, что страна была на грани хаоса и коллапса. По Конституции 1996 года исполнительная власть занимается распорядительными функциями, законодательная – законотворческим процессом. Президент стоит над ними. Он как регулятор, когда машина где-то дает сбой, вмешивается и подправляет систему, чтобы она работала дальше. А нам сегодня предлагают отказаться от порядка и вернуться в хаос. Большей глупости придумать нельзя. Задача этих людей (выступающих за возврат к Конституции 1994 года) не формировать государство, а деструктивно его уничтожать.

Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вернуться к старой Конституции невозможно, такого нет в юридической природе. В Конституцию можно внести изменения – то, что будет происходить, и то, о чем говорит Президент. В 1994 году Президент отдал белорусскому народу свое сердце, свою душу, и двинул его вперед. Сегодня он опять на руках свое сердце отдал народу.  Удержит ли его сердце белорусский народ или по-варварски бросит, чтобы оно раскололось? Но этого не будет.  

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Люди в материале: Лилия Ананич, Алексей Беляев, Виталий Уткин

 
 
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Новости Беларуси. «Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог». Такое мнение  высказала Лилия Ананич, депутат Палаты...
 
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