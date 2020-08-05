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Игорь Петришенко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске

05.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государство нацелено на поддержку людей с ограниченными возможностями. 5 августа это подчеркнул вице-премьер Игорь Петришенко, посещая протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске

Уникальность этого предприятия – в оказании медицинской, социальной, физической и профессиональной реабилитации в комплексе.

Игорь Петришенко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске

Здесь людям с ограниченными возможностями оказывают поддержку на всех уровнях: от изготовления инвалидных кресел-колясок, обучения ходьбе до оздоровительных услуг. На территории центра находятся госпиталь, реабилитационный центр и лечебный комплекс (несколько бассейнов, тренажерный зал, водолечебница и кабинеты для проведения физиопроцедур).

Игорь Петришенко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Задача стоит, чтобы все те подходы, которые нужны для наших лиц с ограниченными возможностями, в особенности для детей, – мы все это собственными руками на собственных производственных мощностях производим.

Игорь Петришенко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске

Мы должны обеспечивать инвалидов. Практически где-то государство на себя берет порядка 60 % тех потребностей, в которых нуждаются – в средствах реабилитации и в средствах, которые им нужны для того, чтобы восстановить ту или иную функцию. Мы это все производим на этом предприятии.

Игорь Петришенко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске

Предприятие через два года отметит вековой юбилей. Начиналось все с небольшой протезной мастерской по обслуживанию 2 тысяч пациентов. Сегодня это многопрофильный центр с поликлиникой, стационаром, учебным центром и лечебно-реабилитационным комплексом.

Люди в материале: Игорь Петришенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Государство нацелено на поддержку людей с ограниченными возможностями. 5 августа это подчеркнул вице-премьер Игорь Петришенко, посещая...
 
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