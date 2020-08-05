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Музыкальный праздник состоится на Гребном канале 8 августа в 19:00

05.08.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В числе знаменитых артистов, готовых "зажечь" брестскую сцену - Олег Винник, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, а также группа "Краски".

Музыкальный праздник состоится на Гребном канале 8 августа в 19:00


Музыкальный праздник состоится на Гребном канале 8 августа в 19:00.

Вход свободный.

 
 
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  В числе знаменитых артистов, готовых "зажечь" брестскую сцену - Олег Винник , Стас Пьеха, Юлианна Караулова, а также группа "Краски". Музыкальный праздник...
 
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