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Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уверенность в своей позиции, которая приводит на избирательные участки белорусов, основана не только на эмоциях (хотя куда без них, когда речь о будущем твоей страны), но и на чистой логике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Сегодня как никогда важно для нас сохранить суверенитет и независимость нашей страны в сложнейших общемировых условиях. Не разрушать то, что сделано, а созидать и развивать чувство ответственности за судьбу своей страны, своего государства на высоком уровне. Поэтому люди стремятся осуществить свой гражданский долг как можно скорее.
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Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны
Новости Беларуси. Уверенность в своей позиции, которая приводит на избирательные участки белорусов, основана не только на эмоциях (хотя куда без них, когда речь о...
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