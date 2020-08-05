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Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны

05.08.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уверенность в своей позиции, которая приводит на избирательные участки белорусов, основана не только на эмоциях (хотя куда без них, когда речь о будущем твоей страны), но и на чистой логике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Послание Президента Республики Беларусь Национальному собранию и белорусскому народу было такое эмоционально насыщенное, искреннее, сильное по духу, конкретное по содержанию.

Сегодня как никогда важно для нас сохранить суверенитет и независимость нашей страны в сложнейших общемировых условиях. Не разрушать то, что сделано, а созидать и развивать чувство ответственности за судьбу своей страны, своего государства на высоком уровне. Поэтому люди стремятся осуществить свой гражданский долг как можно скорее.

Директор Института истории НАН Беларуси: сегодня как никогда важно сохранить суверенитет и независимость страны

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Люди в материале: Вячеслав Данилович, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Уверенность в своей позиции, которая приводит на избирательные участки белорусов, основана не только на эмоциях (хотя куда без них, когда речь о...
 
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