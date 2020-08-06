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Двоих детей в Лунинецком районе травмировало электротоком

06.08.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О несчастном случае РУП «Брестэнерго» разослало информационное сообщение на предприятия области.

Двоих детей в Лунинецком районе травмировало электротоком

Правоохранительные органы проводят проверку.

Несчастный случай произошёл в агрогородке Кожан-Городок Лунинецкого района 2 августа в 20.47 минут на трансформаторной подстанции №508.

Подросток 2005 г.р. госпитализирован в реанимацию с ожогами головы, спины, кистей рук. Мальчик 2007 г.р – с механической травмой ноги — в хирургическое отделение.

По прибытию бригады Лунинецкого РЭС было установлено, что металлическая дверь на трансформаторной подстанции насосной станции открыта, навесной замок валялся неподалёку. До этого сигнал об отключении на линии 10 кВ поступил диспетчеру РЭС. Через минуту диспетчер произвёл включение без замечаний.

Капитальный ремонт подстанции проводился в 2014 году, осмотр – в апреле 2020 года. Нарушений не выявлено.

Сообщение «Брестэнерго» подписано гл.инженером В.П.Левонюком.

 
 
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  О несчастном случае РУП «Брестэнерго» разослало информационное сообщение на предприятия области. Правоохранительные органы проводят проверку. Несчастный...
 
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