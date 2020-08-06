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Кто мать, а кто дочь? Эти две женщины похожи на сестер-близняшек, хотя одна из них старше на 30 лет

06.08.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разница в возрасте между мамой и дочкой из США — 30 лет, но эти цифры можно увидеть только в документах, а не на их семейном фото. На снимках две молодых красотки, а понять, какая из них родила другую, — задача, которая под силу лишь избранным.




Дон Хабшер и Шер Хабшер — мама и дочь из Флориды — ставят людей в тупик своим внешним видом, пишет Daily Mail. Эти две женщины похожи на сестер-близняшек, а ведь Дон, маме Шер, уже исполнилось 60 лет.

Каково это — казаться ровесницей собственного ребенка, знает и другая мать из США: несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, она выглядит как копия своей дочки.

В юные годы Шер была той самой девочкой, у которой одна из самых молодых на вид мам в школе. Девочка всегда росла похожей на мать, но когда стала подростком, сходство приобрело пугающий характер: парочка стала напоминать близняшек.

Со временем положение дел не изменилось: Дон продолжала выглядеть настолько молодой, что легко могла сойти за свою в компании молодых девушек, что лишь подтвердилось, когда Шер позвала ее на девичник в качестве одной из подружек невесты.

Это принесло маме с дочкой немного славы — в инстаграме на них подписаны 75 тысяч человек. Правда, в сходстве есть и минусы: оно способно запутать не только незнакомцев, но и близких обеих женщин.

Этой участи не удалось избежать даже мужу Шер, и такого неловкого опыта с тёщей не пожелаешь и врагу. В тот злополучный для него день его жена и Дон надели одежду одинаковых цветов, и парень не смог отличить их.

— Мой муж подошел к моей матери и шлепнул ее по заднице, думая, что это я, — рассказывает она.

Впрочем, и плюсов немало. Шер призналась, что каждый ее бойфренд говорил ей, что знает, как она будет выглядеть через 30 лет, и был более чем доволен такой картиной.


При этом Шер далеко не всегда нравилось, что ее мама выглядит так молодо.

— Мне было 15 лет, когда люди начали думать, что мы выглядим одинаково. Я хотела, чтобы моя мать выглядела как типичная мать, — говорит она.

Становясь старше, девушка научилась ценить сходство с Дон. Шер считает, что именно невероятный облик мамы помог им сблизиться и стать настоящими подругами.

А вот Дон совсем не жалеет, что выглядит клоном дочери.

— Люди обычно думают, что мне за 30 лет, что огромный комплимент, — признаётся женщина, — рассказывает женщина.

К тому же внешнее сходство помогло Дон и Шер в жизни. Связь между матерью и дочерью оказалась достаточно крепкой, чтобы написать книгу о том, как развивались их отношения. Авторши считают, что их история поможет матерям и дочерям выстроить идеальные отношения между собой.

 
 
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Разница в возрасте между мамой и дочкой из США - 30 лет, но эти цифры можно увидеть только в документах, а не на их семейном фото
 
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