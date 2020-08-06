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Так пройдёт ли сегодня большой митинг Тихановской в Минске? Что известно прямо сейчас
Источник материала: KYKY>
Вчера минские власти запретили Светлане Тихановской проводить свой большой митинг-концерт в парке Дружбы народов – под предлогом того, что здесь состоится праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. Однако команда кандидата все равно приехала в парк, чтобы попытаться установить сцену для вечерней агитационной встречи. Об этом
В начале девятого утра к парку подъехал автобус с оборудованием для сцены. Гаишник сказал доверенному лицу Тихановской Ольге Ковальковой, что транспорт должен подъехать с другой стороны, чтобы вручную разгрузить оборудование. Это не удалось и в указанном месте, водителю выписали штраф за техосмотр.
Ковалькова заявила, что документа о невозможности проведения митинга на этой площадке ни она, ни кандидат все еще не получили. Вчера же фото этого документа публиковались и в СМИ, и в Telegram-каналах. Во время стрима «Еврорадио» Ковалькова
Тем временем в парке Дружбы народов появились военные. Они устанавливают оборудование и даже рельсы уложили.
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Вчера минские власти запретили Светлане Тихановской проводить свой большой митинг-концерт в парке Дружбы народов – под предлогом того, что здесь состоится...
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