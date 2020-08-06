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Так пройдёт ли сегодня большой митинг Тихановской в Минске? Что известно прямо сейчас

06.08.2020 11:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера минские власти запретили Светлане Тихановской проводить свой большой митинг-концерт в парке Дружбы народов – под предлогом того, что здесь состоится праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. Однако команда кандидата все равно приехала в парк, чтобы попытаться установить сцену для вечерней агитационной встречи. Об этом пишет TUT.by.

В начале девятого утра к парку подъехал автобус с оборудованием для сцены. Гаишник сказал доверенному лицу Тихановской Ольге Ковальковой, что транспорт должен подъехать с другой стороны, чтобы вручную разгрузить оборудование. Это не удалось и в указанном месте, водителю выписали штраф за техосмотр.

Ковалькова заявила, что документа о невозможности проведения митинга на этой площадке ни она, ни кандидат все еще не получили. Вчера же фото этого документа публиковались и в СМИ, и в Telegram-каналах. Во время стрима «Еврорадио» Ковалькова добавила, что команда Тихановской сделает все возможное, чтобы сегодняшнее мероприятие все-таки состоялось. Для этого принято решение объехать все разрешенные для агитации места – возможно, где-то и получится поставить сцену. Доверенное лицо Тихановской призвала следить за новостями штаба: по ее словам, ситуация прояснится где-то после обеда.

Тем временем в парке Дружбы народов появились военные. Они устанавливают оборудование и даже рельсы уложили.

 
Теги: Новости
 
 
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Вчера минские власти запретили Светлане Тихановской проводить свой большой митинг-концерт в парке Дружбы народов – под предлогом того, что здесь состоится...
 
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