Что важно знать про стоматит: причины, симптомы, лечение и профилактика

Стоматит нередко относят к категории детских патологий и напрямую связывают с проблемой «грязных рук». На самом деле это воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта широко распространено и встречается, как у детей, так и у взрослых. Среди причин, которые провоцируют развитие стоматита, грязные руки — лишь «верхушка айсберга». О том, почему возникает стоматит, как его лечить и в чем заключается профилактика болезни, порталу «Здоровые люди» рассказала врач-стоматолог-терапевт 7-й городской стоматологической поликлиники Минска Мария Лобач.
Причины стоматита
— Стоматиты бывают различной этиологии, — рассказывает Мария Лобач. — Соответственно, причины болезни могут быть разные: бактерии, грибы, вирусные заболевания, аллергии, травмы, несоблюдение гигиены полости рта, несбалансированное питание, дефицит витаминов и микроэлементов… Стоматит может в том числе проявиться, как осложнение инфекционных лор-заболеваний. И это далеко не все причины. Но, как правило, главный фактор, способствующий развитию стоматита — снижение иммунитета. Недаром воспалительным процессам слизистой оболочки полости рта наиболее подвержены дети и пожилые люди. У первых в силу возраста иммунитет не сформирован окончательно, у вторых — снижен из-за процессов, связанных с естественным старением организма.
Условно все стоматиты можно разделить на две большие группы: инфекционные и неинфекционные.
Инфекционные стоматиты
Вирусный. Его еще называют герпесным или герпетическим, поскольку чаще всего болезнь вызывает вирус простого герпеса. Герпетический стоматит характеризуется появлением на слизистой в полости рта «пузырьков», которые впоследствии лопаются и превращаются в болезненные язвы. Вирусный стоматит заразен, инфекцию можно передать другому человеку, например, через поцелуй. Среди всех инфекционных стоматитов вирусный встречается наиболее часто.
Бактериальный. Возбудителями заболевания, как правило, выступают стрептококки и стафилококки, оказываются в полости рта и попадают в микротрещины или ранки. Поэтому причиной инфекции могут стать микробы, обитающие в кариозных полостях зубов. Бактериальный стоматит также может развиться на фоне лор-заболеваний (например, ангины, тонзиллита) или хронических заболеваний внутренних органов. Заразен.
Кандидозный (грибковый). Возбудителем грибкового стоматита является грибок Candida albicans. У пациента со стоматитом обязательно берут мазок на исследование, чтобы выявить наличие (или отсутствие) грибка. Кандидозный стоматит нередко развивается на фоне бесконтрольного приема антибиотиков, которые меняют нормальную микрофлору ротовой полости и делают ее уязвимой перед патогенными микроорганизмами. Как и остальные инфекционные стоматиты, грибковый отличается заразностью.
Неинфекционные стоматиты
Афтозный. Этот вид стоматита может развиться по самым разным причинам. Например, появлению афт (характерных язвочек на слизистой рта, губ, щек, нёба, гортани) способствуют:
авитаминоз;
приверженность таким вредным привычкам, как курение и чрезмерное употребление алкоголя;
хронический стресс, который существенно ослабляет защитные силы организма;
нерациональное питание с упором на продукты с большим содержанием химических добавок, сахара, дрожжей;
Аллергический. Специфическая иммунная реакция человека на аллерген может проявляться не только в виде поллиноза, крапивницы, отека Квинке или анафилактического шока. Воспаление слизистой полости рта и появление афт также могут быть спровоцированы аллергическим компонентом. Чем более человек склонен к аллергическим реакциям, тем выше вероятность, что проявления будут и в полости рта тоже. По словам эксперта Марии Лобач, в последнее время участились случаи аллергического стоматита, вызванного использованием некоторых зубных паст. Возможно, такую реакцию дают новейшие сильно действующие компоненты, входящие в состав современных паст.
Травматический. Механические повреждения слизистой полости рта (раны, царапины, ссадины), полученные в результате прикусывания, трения о слизистую ортодонтических и ортопедических конструкций или неровными краями пломб, подлежащих замене, также чреваты развитием афтозного стоматита.
Симптомы стоматита
— Стоматит — это обязательно высыпания на слизистой полости рта: на губах, щеках, небе, гортани, языке. При вирусном стоматите — пузырьки с прозрачной жидкостью внутри, при афтозном — афты. Со временем они превращаются в болезненные язвы. Болезненность — это яркий и характерный симптом стоматита. И по сути, даже единичное высыпание в полости рта, которое доставляет боль и дискомфорт, — это уже стоматит.
Помимо этих обязательных признаков стоматит, как правило, сопровождается и другими симптомами:
на слизистой оболочке полости рта (на внутренней стороне губ, щек, языке) появляется налет — белый, с желтым или зеленоватым оттенком. При грибковом стоматите налет имеет творожистую консистенцию;
наблюдается покраснение и отечность десен, нёба, горла. Могут увеличиться лимфатические узлы;
появляется неприятный вкус во рту;
начинается усиленное слюноотделение. При грибковом стоматите возможна пенистая слюна;
отмечается состояние общего дискомфорта во рту, чувство жжения, зуд;
прием пищи или даже разговор вызывают болезненные ощущения;
инфекционные стоматиты могут также сопровождаться повышением температуры тела.
Если вас беспокоит хотя бы один из перечисленных симптомов, или вы отмечаете у себя приносящие беспокойство, непривычные ощущения во рту, обязательно и не откладывая на потом посетите врача-стоматолога. Только он сможет правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение. Иногда язвенными поражениями в полости рта могут обнаружить себя такие заболевания, как болезнь Крона, волчанка, ВИЧ-инфекция, заболевания крови и т.д. И тогда лечение стоматита должно идти параллельно с лечением основного заболевания.
Лечение и профилактика стоматита
— Главное в лечении стоматита — убрать факторы, которые провоцируют его развитие или обострение. Остальная терапия заключается на использовании антисептических препаратов для полоскания рта. В зависимости от этиологии стоматита врач может также назначить ранозаживляющие мази или гели, противомикробные или противовирусные препараты. Может понадобиться приведение в порядок пломб, ортопедических установок, если стоматит вызван механическими повреждениями. При высокой температуре и сильных болевых ощущениях врач может назначить жаропонижающие и обезболивающие лекарственные средства, в том числе антисептики с обезболивающим эффектом. Кроме того, на время лечения пациенту рекомендуется использование детских зубных паст и мягких зубных щеток во избежание дополнительной травматизации полости рта.
Иногда стоматит может пройти и без всякого лечения. Но такое случается редко, подчеркивает эксперт. Гораздо чаще заболевание, которое началось с единичной афты, приводит к разрастанию язв и появлению новых. В случае если воспалительный процесс вызван постоянным прикусыванием слизистой, дело может дойти до декубитальной (травматической) язвы, которая характеризуется некрозом тканей слизистой оболочки. Запущенный стоматит всегда лечится сложнее и дольше.
Именно по этой причине нужно всегда своевременно обращаться за стоматологической помощью. Но еще лучше — принять меры, чтобы вовсе не допустить развития заболевания. Для этого нужно не так уж много:
раз в полгода необходимо для профилактики посещать стоматолога-терапевта: чтобы удалить зубные отложения, если необходимо, провести санацию полости рта (вылечить кариес), проверить надежность ортопедических конструкций, если они есть и т.д.;
ежедневно утром и вечером чистить зубы, желательно полоскать рот после каждого приема пищи;
не злоупотреблять сладкими продуктами и продуктами, которые содержат дрожжи;
не заниматься самолечением, не принимать нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики, если их не назначил врач;
отказаться от вредных привычек (курение, алкоголь);
регулярно проходить профосмотры у узких специалистов при наличии хронических заболеваний, чтобы держать болезнь под контролем, не допуская обострения;
при наличии аллергии, исключить контакты с аллергеном, обеспечить по возможно гипоаллергенную среду;
укреплять иммунитет (занятия спортом и физкультурой, здоровый образ жизни, закаливание и т.д.).