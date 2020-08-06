Что важно знать про стоматит: причины, симптомы, лечение и профилактика

Источник материала: Tut.by

Стоматит нередко относят к категории детских патологий и напрямую связывают с проблемой «грязных рук». На самом деле это воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта широко распространено и встречается, как у детей, так и у взрослых. Среди причин, которые провоцируют развитие стоматита, грязные руки — лишь «верхушка айсберга». О том, почему возникает стоматит, как его лечить и в чем заключается профилактика болезни, порталу « Здоровые люди » рассказала врач-стоматолог-терапевт 7-й городской стоматологической поликлиники Минска Мария Лобач.



Источник: pixabay.com

Причины стоматита

— Стоматиты бывают различной этиологии, — рассказывает Мария Лобач. — Соответственно, причины болезни могут быть разные: бактерии, грибы, вирусные заболевания, аллергии, травмы, несоблюдение гигиены полости рта, несбалансированное питание, дефицит витаминов и микроэлементов… Стоматит может в том числе проявиться, как осложнение инфекционных лор-заболеваний. И это далеко не все причины. Но, как правило, главный фактор, способствующий развитию стоматита — снижение иммунитета. Недаром воспалительным процессам слизистой оболочки полости рта наиболее подвержены дети и пожилые люди. У первых в силу возраста иммунитет не сформирован окончательно, у вторых — снижен из-за процессов, связанных с естественным старением организма.

Условно все стоматиты можно разделить на две большие группы: инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные стоматиты

Вирусный . Его еще называют герпесным или герпетическим, поскольку чаще всего болезнь вызывает вирус простого герпеса. Герпетический стоматит характеризуется появлением на слизистой в полости рта «пузырьков», которые впоследствии лопаются и превращаются в болезненные язвы. Вирусный стоматит заразен, инфекцию можно передать другому человеку, например, через поцелуй. Среди всех инфекционных стоматитов вирусный встречается наиболее часто.

. Его еще называют герпесным или герпетическим, поскольку чаще всего болезнь вызывает вирус простого герпеса. Герпетический стоматит характеризуется появлением на слизистой в полости рта «пузырьков», которые впоследствии лопаются и превращаются в болезненные язвы. Вирусный стоматит заразен, инфекцию можно передать другому человеку, например, через поцелуй. Среди всех инфекционных стоматитов вирусный встречается наиболее часто. Бактериальный . Возбудителями заболевания, как правило, выступают стрептококки и стафилококки, оказываются в полости рта и попадают в микротрещины или ранки. Поэтому причиной инфекции могут стать микробы, обитающие в кариозных полостях зубов. Бактериальный стоматит также может развиться на фоне лор-заболеваний (например, ангины, тонзиллита) или хронических заболеваний внутренних органов. Заразен.

. Возбудителями заболевания, как правило, выступают стрептококки и стафилококки, оказываются в полости рта и попадают в микротрещины или ранки. Поэтому причиной инфекции могут стать микробы, обитающие в кариозных полостях зубов. Бактериальный стоматит также может развиться на фоне лор-заболеваний (например, ангины, тонзиллита) или хронических заболеваний внутренних органов. Заразен. Кандидозный (грибковый). Возбудителем грибкового стоматита является грибок Candida albicans. У пациента со стоматитом обязательно берут мазок на исследование, чтобы выявить наличие (или отсутствие) грибка. Кандидозный стоматит нередко развивается на фоне бесконтрольного приема антибиотиков, которые меняют нормальную микрофлору ротовой полости и делают ее уязвимой перед патогенными микроорганизмами. Как и остальные инфекционные стоматиты, грибковый отличается заразностью.

Неинфекционные стоматиты

Афтозный . Этот вид стоматита может развиться по самым разным причинам. Например, появлению афт (характерных язвочек на слизистой рта, губ, щек, нёба, гортани) способствуют: авитаминоз; приверженность таким вредным привычкам, как курение и чрезмерное употребление алкоголя; хронический стресс, который существенно ослабляет защитные силы организма; нерациональное питание с упором на продукты с большим содержанием химических добавок, сахара, дрожжей; гормональный дисбаланс в организме; злоупотребление нестероидными противовоспалительными средствами.

. Этот вид стоматита может развиться по самым разным причинам. Например, появлению афт (характерных язвочек на слизистой рта, губ, щек, нёба, гортани) способствуют: Аллергический. Специфическая иммунная реакция человека на аллерген может проявляться не только в виде поллиноза, крапивницы, отека Квинке или анафилактического шока. Воспаление слизистой полости рта и появление афт также могут быть спровоцированы аллергическим компонентом. Чем более человек склонен к аллергическим реакциям, тем выше вероятность, что проявления будут и в полости рта тоже. По словам эксперта Марии Лобач, в последнее время участились случаи аллергического стоматита, вызванного использованием некоторых зубных паст. Возможно, такую реакцию дают новейшие сильно действующие компоненты, входящие в состав современных паст.



Источник: pixabay.com

Травматический. Механические повреждения слизистой полости рта (раны, царапины, ссадины), полученные в результате прикусывания, трения о слизистую ортодонтических и ортопедических конструкций или неровными краями пломб, подлежащих замене, также чреваты развитием афтозного стоматита.

Симптомы стоматита

— Стоматит — это обязательно высыпания на слизистой полости рта: на губах, щеках, небе, гортани, языке. При вирусном стоматите — пузырьки с прозрачной жидкостью внутри, при афтозном — афты. Со временем они превращаются в болезненные язвы. Болезненность — это яркий и характерный симптом стоматита. И по сути, даже единичное высыпание в полости рта, которое доставляет боль и дискомфорт, — это уже стоматит.

Помимо этих обязательных признаков стоматит, как правило, сопровождается и другими симптомами:

на слизистой оболочке полости рта (на внутренней стороне губ, щек, языке) появляется налет — белый, с желтым или зеленоватым оттенком. При грибковом стоматите налет имеет творожистую консистенцию;

наблюдается покраснение и отечность десен, нёба, горла. Могут увеличиться лимфатические узлы;

появляется неприятный вкус во рту;

начинается усиленное слюноотделение. При грибковом стоматите возможна пенистая слюна;

отмечается состояние общего дискомфорта во рту, чувство жжения, зуд;

прием пищи или даже разговор вызывают болезненные ощущения;

инфекционные стоматиты могут также сопровождаться повышением температуры тела.

Если вас беспокоит хотя бы один из перечисленных симптомов, или вы отмечаете у себя приносящие беспокойство, непривычные ощущения во рту, обязательно и не откладывая на потом посетите врача-стоматолога. Только он сможет правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение. Иногда язвенными поражениями в полости рта могут обнаружить себя такие заболевания, как болезнь Крона, волчанка, ВИЧ-инфекция, заболевания крови и т.д. И тогда лечение стоматита должно идти параллельно с лечением основного заболевания.

Лечение и профилактика стоматита

— Главное в лечении стоматита — убрать факторы, которые провоцируют его развитие или обострение. Остальная терапия заключается на использовании антисептических препаратов для полоскания рта. В зависимости от этиологии стоматита врач может также назначить ранозаживляющие мази или гели, противомикробные или противовирусные препараты. Может понадобиться приведение в порядок пломб, ортопедических установок, если стоматит вызван механическими повреждениями. При высокой температуре и сильных болевых ощущениях врач может назначить жаропонижающие и обезболивающие лекарственные средства, в том числе антисептики с обезболивающим эффектом. Кроме того, на время лечения пациенту рекомендуется использование детских зубных паст и мягких зубных щеток во избежание дополнительной травматизации полости рта.



Фото: Marek Studzinski, unsplash.com

Иногда стоматит может пройти и без всякого лечения. Но такое случается редко, подчеркивает эксперт. Гораздо чаще заболевание, которое началось с единичной афты, приводит к разрастанию язв и появлению новых. В случае если воспалительный процесс вызван постоянным прикусыванием слизистой, дело может дойти до декубитальной (травматической) язвы, которая характеризуется некрозом тканей слизистой оболочки. Запущенный стоматит всегда лечится сложнее и дольше.

Именно по этой причине нужно всегда своевременно обращаться за стоматологической помощью. Но еще лучше — принять меры, чтобы вовсе не допустить развития заболевания. Для этого нужно не так уж много:

раз в полгода необходимо для профилактики посещать стоматолога-терапевта: чтобы удалить зубные отложения, если необходимо, провести санацию полости рта (вылечить кариес), проверить надежность ортопедических конструкций, если они есть и т.д.;

ежедневно утром и вечером чистить зубы, желательно полоскать рот после каждого приема пищи;

не злоупотреблять сладкими продуктами и продуктами, которые содержат дрожжи;

не заниматься самолечением, не принимать нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики, если их не назначил врач;

отказаться от вредных привычек (курение, алкоголь);

регулярно проходить профосмотры у узких специалистов при наличии хронических заболеваний, чтобы держать болезнь под контролем, не допуская обострения;

при наличии аллергии, исключить контакты с аллергеном, обеспечить по возможно гипоаллергенную среду;

укреплять иммунитет (занятия спортом и физкультурой, здоровый образ жизни, закаливание и т.д.).