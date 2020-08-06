Обязательный набор: 6 сумок, которые должны быть у каждой женщины

Источник материала: ОНТ

Как известно, в базовый гардероб входят не только классический плащ, джинсы и белая футболка, но также и минимальный набор сумок, которые подойдут на любой случай жизни. Мы составили для вас необходимый минимум сумок, которые обязательно должны быть у вас в шкафу.

1. Деловая сумка

Сумка для работы является одним из важнейшим аксессуаром для женщины. При этом такая модель сумки не должна быть слишком яркой, пёстрой и декорированной. Отдавайте предпочтение моделям с чёткой формой.





2. Кожаный рюкзак





Даже если ты поклонница сумок, то обычный кожаный рюкзак точно не будет лишним в твоём гардеробе. Хотя бы из-за того, что он очень удобный и вместительный. Отдавайте предпочтение моделям в нейтральном цвете.





3. Вместительный тоут

Хотя бы одна сумка в твоём гардеробе обязательно должна быть вместительной. Особенно полезной она будет при частых перелётах или при поездках на небольшие расстояния.





4. Дневной клатч

Праздничные мероприятия иногда случаются не только вечером. Например, день рождения подруги. Для таких поводов обязательно приобретите себе клатч для дневных выходов. Обычно он выполнен в универсальных цветах. Также не нём может быть неброский декор.





5. Вечерний клатч

А вот для вечерних выходов вам понадобится вечерний клатч. Здесь вы можете дать себе волю и приобрести модель с большим количеством декоративных элементов.









6. Небольшая кроссбоди

Эта сумка является одной из самых универсальных вещей. Она отлично подходит как под коктейльные наряды, так и под обычные casual-аутфиты.













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