Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для работы над ситуацией с задержанными боевиками. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, информирует БЕЛТА.

Президент Беларуси поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России.

Президент Беларуси отметил, что многие активно высказываются об этой теме.

Александр Лукашенко подчеркнул, что генеральным прокурорам Беларуси, Украины и России нужно собраться и во всем разобраться.

Фото: БЕЛТА

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