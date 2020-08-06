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Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для работы над ситуацией с задержанными боевиками. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании,
Президент Беларуси поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России.
Президент Беларуси отметил, что многие активно высказываются об этой теме.
Александр Лукашенко подчеркнул, что генеральным прокурорам Беларуси, Украины и России нужно собраться и во всем разобраться.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками
Президент Беларуси поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для работы над ситуацией с задержанными боевиками. Об этом Александр...
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