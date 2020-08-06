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Ольга Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства — справедливость и сбалансированность

06.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ольга Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства — справедливость и сбалансированность

Сегодня в Администрации Президента Беларуси состоялась рабочая встреча по вопросу системного совершенствования кодексов об уголовной ответственности, сообщает БЕЛТА.

«Основным направлением корректировки законодательства об уголовной ответственности должно стать обеспечение справедливости, сбалансированности уголовно-правовых норм, единообразия их применения на практике», — отметила в ходе встречи заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Одновременно необходимо добиваться стабильности правового регулирования (неизменности обновленных кодексов на протяжении ряда лет).

В этой связи компетентные органы и организации были ориентированы на выработку предлагаемых изменений на основе тщательного анализа правоприменительной практики и с учетом зарубежного опыта, предложений парламентариев, ученых и иных специалистов, адвокатского сообщества, Белорусского республиканского союза юристов. При этом подготовленный экспертами проект нормативного акта в обязательном порядке будет вынесен на общественное обсуждение.

 
Ольга Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства — справедливость и сбалансированность
 
Следует отметить, что вопросы совершенствования работы правоохранителей, а также законодательства, регулирующего различные аспекты их деятельности, поднимались Президентом неоднократно. Основное внимание при этом глава государства неизменно акцентировал на двух ключевых требованиях — безусловном обеспечении безопасности и общественного порядка и соблюдении прав и законных интересов граждан.
 
Широкий ряд мер, направленных на выполнение данных требований, был реализован после состоявшихся у Президента в 2019 году совещаний по вопросам совершенствования деятельности судов и правоохранительных органов. На решение этой же задачи нацелена и подготовка проектов двух новых кодексов об административной ответственности — КоАП и ПИКоАП, которые в июне были внесены в парламент.
 
Ольга Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства — справедливость и сбалансированность
 
Системное совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства — еще одно актуальное направление повышения эффективности работы белорусской правоохранительной системы. Главой государства поручено соответствующий законопроект внести на его рассмотрение до 1 мая 2021 года.
 
Ольга Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства — справедливость и сбалансированность
 
В мероприятии приняли участие руководители Государственного секретариата Совета безопасности, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, КГК, КГБ, министерств юстиции и внутренних дел, Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Также присутствовали представители научных организаций — НЦЗПИ и Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры.
 
Ольга Чуприс: в основе корректировки уголовного законодательства — справедливость и сбалансированность
 

 
 
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Сегодня в Администрации Президента Беларуси состоялась рабочая встреча по вопросу системного совершенствования кодексов об уголовной ответственности,...
 
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