Источник материала: Ежедневник

Об этом Лукашенко заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Генпрокуроры России и Украины будут приглашены в Беларусь для разбирательства ситуации с «задержанными боевиками», передает Белта . Об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля во время совещания об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Напомним, 33 российских гражданина задержали под Минском 29 июля. Белорусская сторона настаивает, что это представители «группы Вагнера», заброшенные в Беларуси для дестабилизации обстановки во время президентских выборов. Российские власти отрицают это и утверждают, что россияне направлялись транзитом в третью страну.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский президент сообщил , что готов дать зеленый свет правоохранительным органам на выдачу задержанных Украине и России (часть задержанных подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе).