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Президент поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и РФ - разобраться с "вагнеровцами"
06.08.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об этом Лукашенко заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
Генпрокуроры России и Украины будут приглашены в Беларусь для разбирательства ситуации с «задержанными боевиками», передает
Напомним, 33 российских гражданина задержали под Минском 29 июля. Белорусская сторона настаивает, что это представители «группы Вагнера», заброшенные в Беларуси для дестабилизации обстановки во время президентских выборов. Российские власти отрицают это и утверждают, что россияне направлялись транзитом в третью страну.
В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
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Об этом Лукашенко заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
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