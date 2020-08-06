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Президент поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и РФ - разобраться с "вагнеровцами"

06.08.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Об этом Лукашенко заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Генпрокуроры России и Украины будут приглашены в Беларусь для разбирательства ситуации с «задержанными боевиками», передает Белта. Об этом Александр Лукашенко заявил 6 июля во время совещания об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Напомним, 33 российских гражданина задержали под Минском 29 июля. Белорусская сторона настаивает, что это представители «группы Вагнера», заброшенные в Беларуси для дестабилизации обстановки во время президентских выборов. Российские власти отрицают это и утверждают, что россияне направлялись транзитом в третью страну.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский президент сообщил, что готов дать зеленый свет правоохранительным органам на выдачу задержанных Украине и России (часть задержанных подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе).

 
 
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Об этом Лукашенко заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
 
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