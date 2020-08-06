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Чек-лист: как выбрать квартиру в доме, который пока - на стадии котлована

06.08.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы долго думали и решились довериться застройщику. Потому что вроде надежный и потому, что начинает строить дом там, где вы хотели бы жить. Ну и потому, что на стадии котлована квадратный метр стоит дешевле, чем на финише строительства, да еще можно успеть взять кредит. Определились с комнатностью квартиры, посмотрели планировки — подходят. Но как выбрать лучшее в доме, чтобы потом не расстроиться по итогу? Рассказываем.


  • Наталья Литовская, эксперт по жилой недвижимости

Да, в одном и том же доме могут быть прекрасные квартиры и квартиры, в которых почти всегда темно. С хорошими видами из окна и с видом на площадку для сбора ТБО, скучную крышу соседней пятиэтажки или в окна дома-столбика. Поэтому:

Смотрим план застройки

И просим отдел продаж сориентировать, в какие стороны будут смотреть окна квартир с подходящей планировкой. Изучаем внимательно, если речь идет о ЖК на несколько домов (тут нужно сориентироваться, какие дома будут видны из ваших окон и насколько они близко).

Едем на площадку

В живую оцениваем, что вокруг дома уже построено. Если дом рядом с зеленой зоной, детским садом, административными зданиями, школой, стадионом — можно не сомневаться, это все останется.

Если ваши потенциальные окна выходят на частный сектор, запланированный под снос, гаражи, промпредприятия — следует ожидать, что через пару-тройку лет на их месте развернется строительство.

Изучаем Генплан и ПДП

ПДП — это проект детального планирования, его разрабатывают и должны обсуждать с людьми до начала строительства. По ПДП и Генплану сложно понять, как именно будут будут посажены объекты, которые планируют строить, но видна функция каждой зоны. Если к вашему дому примыкает «жилая многоквартирная застройка повышенной плотности» ожидайте многоэтажки в окна. Если «коммунальная зона» — будут паркинги.

Если «многофункциональный комплекс» — здание офисов с магазином и паркингом. Оптимально, если площадки зарезервированы под детский сад или рекреационную зону.
ПДП (если их уже обсудили или будут обсуждать в ближайшее время) висят на сайте местной администрации, Генплан — на сайте Мингорисполкома.

Делаем поправку в расчетах

Есть у нас особенные застройщики, которым разрешают переделывать проекты, добавляя новые дома. Помните историю ЖК, в котором люди покупали квартиры с видом на парк, а потом проект изменили, и вид перекрыли другими домами с видом на парк?

В общем, если застройщик уже проворачивал этот финт, может провернуть еще раз: захочет втиснуть столбик — втиснет.

Определяемся со сторонами света

Хочется, конечно, вид на воду или какую-то зелень. Но если этот вид — с северной стороны, готовьтесь жить при электрическом свете восемь месяцев в году, когда светает поздно, а темнеет рано.

Окна детской, а оптимально — родительской спальни и детской, должны выходить на Юг, Юго-Восток, ну, хотя бы на Восток или Юго-Запад. Не зря в СССР заморачивались с инсоляцией. Солнечные лучи — лучшее антибактериальное. И хороший борец с депрессивными состояниями. От «лишнего» солнца летом можно зашторится. А
вот добавить его никак не выйдет.

Определяемся с этажом

У всех есть свои предпочтения. Но, возможно, их стоит скорректировать. Если дом строится возле дороги с интенсивным трафиком, нужно учитывать — в безветренную погоду смог «висит» слоем до 4−5 этажа. А в периоды экологических коллапсов от безветрия — и до 7-го. Исключение — проспект Победителей, там ветрено всегда.

Если окна выходят на проспект, учитывайте, что чем выше этаж, тем интенсивней гул машин. Жильцы верхних этажей домов-стен на проспекте Дзержинского говорят, что почти не открывают окна. А вот те, кто живет в тех же домах с окнами во двор, подтвердят — довольно тихо.

Многим кажется, что лучшие виды — с верхних этажей. Но все зависит от расположения дома. Например, с верхних этажей может быть панорама на центр города, парк, водохранилище вдали, но может быть и панорама на кольцевую, железную дорогу, промзоны, ТЭЦ, свалку. А с восьмого этажа того же дома — только на верхушки деревьев в ближайшем сквере.

А еще бывают аварии, когда не работают лифты. Не у всех хватит здоровья дотянуться пешком на 25-й этаж.

Если дом окружен старой пятиэтажной застройкой, и застройка не подбирается вплотную, годятся 2−3−4 этажи. С 6−7-го этажей будет видно слишком много непрезентабельных крыш соседних пятиэтажек.

Если выбираете нижний этажи, уточните, что будет под окнами — мусорка, парковка, въезд в подземный паркинг не добавляют удобств.

Просим строительную планировку

Не вылизанную картинку с сайта, а именно строительную. Потому что на ней видны лишние колонны и ниши. Например, в одинаковых квартирах по стояку на 9-м этаже в спальне будет ровненькая стенка, а на 7-м увидите, что из стены на 10 см выступают несущие колонны. Как раз там, где вы хотели разместить изголовье кровати. Неудобный сюрприз.

***

В общем, выбрать идеальную квартиру в доме не то чтоб сложно, но придется
постараться. Зато потом не будет обидно, что столько потратили, а новое жилье
разочаровало.

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Теги: Минск
 
 
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