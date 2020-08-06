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Резидент СЭЗ «Брест» планирует нарастить выпуск микроавтобусов под брендом «МАЗ»

06.08.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО «Брестмаш», являющееся резидентом свободной экономической зоны «Брест», будет увеличивать выпуск микроавтобусов под брендом «МАЗ». Производство машин осуществляется в рамках совместного проекта холдинга «БелавтоМАЗ» и китайской корпорации JAC Motors, сообщает пресс-служба СЭЗ.

Резидент СЭЗ «Брест» планирует нарастить выпуск микроавтобусов под брендом «МАЗ»

Как сообщается, специально под линию сборки микроавтобусов на заводе выделили отдельный цех площадью около 6 тыс кв м. Помещение было полностью отремонтировано, после чего здесь установили линию сборки и другое производственное оборудование. Новый конвейер наладили в течение семи месяцев.

«В настоящее время на «Брестмаше» выпускают две модели микроавтобуса: пассажирский 16-местный автобус и грузовой фургон. Дизайн транспортного средства создавался с учетом современных тенденций. Внешне кузов автомобиля напоминает популярный «Мерседес Спринтер». Что касается технических особенностей, то следует отметить 6-ступенчатую коробку передач, что при мощности двигателя в 150 лошадиных сил позволит экономить топливо. Для удобства пассажиров над сиденьями имеется индивидуальный обдув и подсветка», — говорится в сообщении.

Предприятие рассчитывает продавать свою продукцию в страны ближнего зарубежья. А с двигателем, соответствующим стандартам Евро-5, появится возможность поставлять автомобили на европейский рынок. Первые партии машин уже направлены заказчикам в Россию, Казахстан и Украину. Всего предприятие сможет производить до 2 тыс микроавтобусов в год.

Как сообщалось ранее, первые микроавтобусы на площадях ОАО «Брестмаш», входящего в холдинг «БелавтоМАЗ», в рамках совместного проекта с компанией JAC Motors по организации сборки коммерческого транспорта были выпущены в декабре 2018 г. В продажу микроавтобусы МАЗ-281040 поступили в конце мая 2019 г

В соответствии с договором комплектующие для сборки микроавтобусов поставляются компанией JAC Motors. Планируется постепенная локализация производства деталей и узлов на территории Беларуси.

JAC Motors (Jianghuai Automobile Co., Ltd) основана в 1964 г, входит в топ-10 китайских автопроизводителей. Продуктовая линейка JAC включает легковые автомобили и электромобили, легкие, средние и тяжелые грузовики, автобусы. Есть собственное производство силовых агрегатов и трансмиссий. Производственные мощности корпорации рассчитаны на годовой выпуск 1 млн автомобилей и 500 тыс двигателей. JAC поставляет свою продукцию более чем в 130 стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки. За пределами Китая корпорация имеет 19 сборочных производств.

ОАО «Брестмаш» – резидент СЭЗ «Брест» с 2015 г – производитель современного технологического оборудования для предприятий пищевой промышленности, комплектующих для газовых и электрических бытовых плит, участник программы по выпуску запасных частей к грузовым и пассажирским автомобилям.

СЭЗ «Брест» создана в 1996 г. В настоящее время в СЭЗ зарегистрировано 74 предприятия-резидента из 20 стран, на которых выпускается свыше 1 тыс наименований продукции.

 
Теги: Брест
 
 
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