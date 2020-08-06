О гибридной войне одновременно заговорили в Беларуси и в России

Источник материала: Ежедневник

фото: kazanreporter.ru

6 июля представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Запад в гибридной атаке на Россию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает выплату до 10 миллионов долларов "за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий", пишет РИА новости .

"Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?" - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в четверг утром многие россияне получили "удивительные сообщения" на свои мобильные: "Госдеп США предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь". Далее шла ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

Она добавила, что посредством своих площадок "американские "дипломаты" намерены собирать "сведения" о якобы имевшем или продолжающемся вмешательстве России в американские выборы". "Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована СМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных. Любые опасения или сомнения в чистоплотности подобных предложений, по задумке авторов, должны убаюкиваться грезами о вознаграждении до 10 миллионов долларов. "Руку Кремля" не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашел ее. Теперь будут "искать" у населения, решая сугубо прагматические задачи", - отметила Захарова.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Напомним, что сегодня, 6 июля, Александр Лукашенко также говорил о гибридной войне, которая ведется против Беларуси. Правда, кто именно ее ведет, по словам Лукашенко, «мы не знаем».