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В Лунинецком районе подросток получил электротравму

06.08.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения подростком электротравмы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Лунинецком районе подросток получил электротравму

Несчастный случай произошел вечером 2 августа вблизи Кожан-Городка. В райбольницу доставили двух подростков с подозрением на электротравму. У парня 2005 года рождения диагноз подтвердился, его отправили для дальнейшего лечения в Брест. Второму юноше госпитализация не потребовалась.

Медики передали информацию о случившемся в Лунинецкий районный отдел электрических сетей. Для выяснения обстоятельств на место происшествия отправилась оперативно-выездная бригада. Энергетики выяснили, что на втором этаже трансформаторной подстанции была приоткрыта металлическая входная дверь.

"Внутри помещения каждая ячейка закрывается дополнительной дверью. В ячейке 10 кВ дверь также была открыта. За ней обнаружены следы термического воздействия электрической дуги на коммутационном аппарате", - рассказали на РУП "Брестэнерго". Собеседники добавили, что двери трансформаторной подстанции закрываются как на внутренний, так и навесной замок, который нашли с разогнутой дужкой неподалеку.

 
Теги: Брест
 
 
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  Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения подростком электротравмы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК...
 
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