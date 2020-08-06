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Максимум - 54 рубля. Власти обещали поднять пособие по безработице, но до сих пор не сделали этого
Источник материала: Tut.by
Власти обещали повысить для некоторых белорусов пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас — 54 рубля в месяц. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич еще в декабре прошлого года
Выше всего средний размер пособия по безработице в июне был в Гомельской области — 36,6 рубля, а ниже всего — в Минске (31,41 рубля).
При этом максимальный размер пособия не может превышать 2 базовые величины — 54 рубля. Напомним, при отказе от двух предложений по подходящей работе снимают с учета по безработице и перестают, соответственно, выплачивать пособие.
На 54 рубля можно купить, к примеру, или 40 килограмм картошки (если считать по средним июньским ценам по данным Белстата), или 5 килограммов вареной колбасы первого сорта, или почти 7 килограммов мясного фарша.
Ранее апреле в правительстве заявляли, что рынок труда ожидают непростые времена. В этой ситуации Совмин намеревался поддержать тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года, для этого планировалось увеличить размер пособия по безработице — до бюджета прожиточного минимума (с 1 августа этот показатель
Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты
Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.
Намерение увеличить пособие по безработице до размера бюджета прожиточного минимума
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Правительство предлагало президенту повысить размер пособия по безработице для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года. Однако эти выплаты до...
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