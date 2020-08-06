Максимум - 54 рубля. Власти обещали поднять пособие по безработице, но до сих пор не сделали этого

Источник материала: Tut.by

Власти обещали повысить для некоторых белорусов пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас — 54 рубля в месяц. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич еще в декабре прошлого года заявляла , что среди, тех, кому хотят поднять эти выплаты — белорусы предпенсионного возраста и те, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. Правительство также предлагало президенту повысить размер пособия для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года. Однако эти выплаты до сих пор не подняли. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние размеры пособий отличаются по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего средний размер пособия по безработице в июне был в Гомельской области — 36,6 рубля, а ниже всего — в Минске (31,41 рубля).

При этом максимальный размер пособия не может превышать 2 базовые величины — 54 рубля. Напомним, при отказе от двух предложений по подходящей работе снимают с учета по безработице и перестают, соответственно, выплачивать пособие.

На 54 рубля можно купить, к примеру, или 40 килограмм картошки (если считать по средним июньским ценам по данным Белстата), или 5 килограммов вареной колбасы первого сорта, или почти 7 килограммов мясного фарша.

Ранее апреле в правительстве заявляли, что рынок труда ожидают непростые времена. В этой ситуации Совмин намеревался поддержать тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года, для этого планировалось увеличить размер пособия по безработице — до бюджета прожиточного минимума (с 1 августа этот показатель вырос до 256,1 рубля). Это предложение, как отмечали в правительстве, направляли на рассмотрение президента. Пособие до сих пор не повысили.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Намерение увеличить пособие по безработице до размера бюджета прожиточного минимума прописано в программе социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.