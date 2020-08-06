Фотограф показал на снимках, как изменился климат планеты за 100 лет

Источник материала: Tut.by

Чилийский фотограф и исследователь Кристиан Донозо (Cristian Donoso) более двух десятков лет делал пейзажные снимки разных регионов на планете и теперь показал, как изменился климат на Земле за последние 100 лет. Об этом сообщает издание CNN .



На фото Кристиан Донозо

Свою исследовательскую карьеру Кристиан начал в еще 1996 году в Патагонии — регионе в южной части Южной Америки. Следующие двадцать с лишним лет мужчина изучал другие регионы, в общей сложности совершив более 50 экспедиций в различные удаленные и нетронутые места планеты.

В какой-то момент фотограф решил найти и запечатлеть места, впервые сфотографированные около ста лет назад. Сравнив кадры, сделанные практически с одних и тех же ракурсов, можно оценить, как изменился климат на планете за это время. Спойлер: льда везде стало меньше — видимо, все из-за глобального потепления.

В частности, Кристиан постарался повторить некоторые фотографии, сделанные итальянским миссионером Альберто де Агостини в архипелаге «Огненная Земля», большая часть которого принадлежит Чили. Ниже — пары фотографий одних и тех же мест региона, сделанные в одно и тоже время года в отдаленном прошлом и относительно недавно (в 2018 году):







































