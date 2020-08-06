Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько десятков брестчан собрались накануне вечером возле Дворца культуры профсоюзов, чтобы пообщаться с кандидатом в президенты.

Бресте: «Есть много маленьких Лукашенко. Но их уже не большинство»" alt="Дмитриев в Бресте: «Есть много маленьких Лукашенко. Но их уже не большинство»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1596720485531760.jpg" style="width: 750px; height: 531px;">



Изначально встречу с Андреем Дмитриевым планировалось провести в актовом зале ДК, однако там неожиданно отключили свет. Подъехавший с небольшим опозданием кандидат сходу заметил: «Нам не привыкать»:

– В Лепеле, когда мы должны были встречаться с людьми, на этой площадке перекладывали трубы. В Полоцке – срочно делали ямочный ремонт. Так что каждый город по-своему уникален. Но объединяет нас то, что по всей стране большинство людей хотят выбрать нового президента. И это очевидно. Другой вопрос, что не все еще это осознали. Но все авторитарные режимы рушатся тогда, когда сторонники перемен четко понимают, что их большинство.

По мнению лидера «Говори правду», те процессы, которые начались в Беларуси, уже необратимы, как бы тому не препятствовали действующие власти:

– Эта система строится на унижении. Среди нас, к сожалению, есть много маленьких Лукашенко, которые нас унижают, препятствуют нашему с вами общению, хватают нас на улицах, которые хотят помешать провести честные справедливые выборы. Но их уже не большинство.

Многих в Бресте (и не только) интересует вопрос о возможном объединении претендента в президенты с другими альтернативными кандидатами. На него Дмитриев ответил так:

– Я не против объединения. Более того, мы предлагали штабу Тихановской план проведения совместных мероприятий сразу после регистрации, по тем вопросам, в которых у нас абсолютно консолидированная позиция.

Допустим, по теме независимости Беларуси, или проведение честных выборов. Ответа не последовало.

Недавно, когда мы встречались в ЦИК, я сказал Светлане: «Это хорошо, что вы собираете много людей на митингах и концертах. Но, к сожалению, мы не на конкурсе концертов. Мы боремся с авторитарным режимом. И авторитарный лидер не придет и не скажет: «Мне понравился ваш концерт, поэтому я, пожалуй, пойду».

Я поддерживаю многое из того, что они сейчас делают – белые браслеты, платформу «Голос» и т.д. Но я хочу, во-первых, предостеречь их от чрезмерной эйфории, а во-вторых, я должен понимать, что мы делаем 9-10 августа. Должен быть единый мирный план действий.

Я откровенно скажу, что против силового противостояния. Оно не приблизит нашу общую цель – сменить президента, а может только ухудшить ситуацию.

– Впервые в истории нашей страны такое большое число людей, белорусов, выразили желание стать наблюдателями . К сожалению, выборы у нас не находятся в плоскости закона, – сказал Андрей Дмитриев. – Такое впечатление, что ЦИК пытается нарушить все, что можно только нарушить. Недопуск наблюдателей на участки – яркий пример такого нарушения. Они хотят провести выборы как всегда, но у них ничего получится, если мы будем действовать так, чтобы показать, что нас большинство.