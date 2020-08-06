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Министр МВД Беларуси открыл общежитие в воинской части 3214

06.08.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр МВД Беларуси открыл общежитие в воинской части 3214

В войсковой части 3214 торжественно открыли общежитие для военнослужащих внутренних войск. 

Новосёлами стали офицеры, прапорщики, рядовые и сержанты, которые проходят службу по контракту и пока не создали свои семьи. Одни арендовали жильё, другие – ютились у родственников. Теперь бытовых проблем станет меньше – 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир сделаны под ключ.

Из бонусов – мебель, электроплиты и холодильники, словом – всё, что нужно для комфортной жизни. Строительство общежития в рамках государственной инвестиционной программы заняло чуть более года. 

 

 

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В войсковой части 3214 торжественно открыли общежитие для военнослужащих внутренних войск.  Новосёлами стали офицеры, прапорщики, рядовые и сержанты, которые...
 
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