Министр МВД Беларуси открыл общежитие в воинской части 3214

Источник материала: ОНТ

В войсковой части 3214 торжественно открыли общежитие для военнослужащих внутренних войск.

Новосёлами стали офицеры, прапорщики, рядовые и сержанты, которые проходят службу по контракту и пока не создали свои семьи. Одни арендовали жильё, другие – ютились у родственников. Теперь бытовых проблем станет меньше – 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир сделаны под ключ.

Из бонусов – мебель, электроплиты и холодильники, словом – всё, что нужно для комфортной жизни. Строительство общежития в рамках государственной инвестиционной программы заняло чуть более года.

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