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"Белавиа" объявила о новых переносах рейсов

06.08.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: aviapages.ru

Авиакомпания представила список городов, приостановка рейсов в которые продлевается.

Так, рейсы в Россию не будут осуществляться по 14 августа (Краснодар, Сочи - по 15 августа, Воронеж, Казань, Нижний Новгород - по 24 октября). В  Вене, Ларнаке, все пункты Казахстана рейсов не будет по 15 августа. В Ригу борты «Белавии» не будут летать по 16 августа, во все пункты Грузии - по 31 августа, в Ашхабад - по 1 сентября.

 
 
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Авиакомпания представила список городов, приостановка рейсов в которые продлевается.
 
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