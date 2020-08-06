"Белавиа" объявила о новых переносах рейсов

Источник материала: Ежедневник

фото: aviapages.ru

Авиакомпания представила список городов, приостановка рейсов в которые продлевается.

Так, рейсы в Россию не будут осуществляться по 14 августа (Краснодар, Сочи - по 15 августа, Воронеж, Казань, Нижний Новгород - по 24 октября). В Вене, Ларнаке, все пункты Казахстана рейсов не будет по 15 августа. В Ригу борты «Белавии» не будут летать по 16 августа, во все пункты Грузии - по 31 августа, в Ашхабад - по 1 сентября.