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Уникальный мусор. Что минчане сдают в макулатуру?

06.08.2020 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В контейнеры для сбора макулатуры выбрасывают не только исписанную бумагу и прочитанные книги, но и раритетные издания 17-го века. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Какие «отходы» попадают в фонды Национальной библиотеки? Подробнее в материале Оксаны Семашко.

Уникальный мусор. Что минчане сдают в макулатуру?

Оксана Семашко, корреспондент:
Невероятно, но факт! Нередки случаи, когда минчане оставляют в тех самых контейнерах для макулатуры уникальные предметы. Некоторые из них пополнили фонд Национальной библиотеки Беларуси.

«Псалтырь», этимологический словарь 19-го века, учебник моральной теологии 17-го, произведения Гоголя и прочее. А ещё между страниц чья-то заначка и школьный дневник. Чего в ящиках для макулатуры только не находили. Вместе с тем, по книгам, зачитанным до дыр раньше, надписям в них от руки и необычным закладкам мы можем изучать историю своей страны и её жителей из разных классов и сословий.

Уникальный мусор. Что минчане сдают в макулатуру?

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Гэтыя кнігі набылі новыя каштоўнасці, вартасці. Гэта ўжо не інфармацыйны рэсурс, а кніжны помнік. Гэта ўжо сведчанне часу і гістарычны дакумент. Вельмі цікава для наведвальнікаў музея кнігі пабачыць незвычайную кнігу, якая відавочна абсалютна пражыла шмат стагоддзяў, пераходзіла з рук у рукі, прайшла праз многія эпохі, краіны. Усё гэта адлюстроўваецца ў кнізе. Паверце, з вельмі трапяткім пачуццём многія нашы чатачы гэтыя кнігі бачаць у чытальнай зале.

В кафе – со своим стаканчиком, а в магазин – с экосумкой. Каким зелёным трендам следуют минчане?

Уникальный мусор. Что минчане сдают в макулатуру?

Когда-то книги в доме собирали в целые библиотеки, а бумагой растапливали печь. Сегодня в век высоких технологий и прорывных инноваций мы можем отходы превращать в прибыльное дело. А излишками классики делиться с другими. Это избавляет от необходимости занимать место на полигонах и заботиться об окружающей среде. Ведь важно помнить – то, что нас окружает и может достаться следующим поколениям, зависит только от нас.

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Люди в материале: Оксана Семашко, Александр Суша

 
 
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Новости Беларуси. В контейнеры для сбора макулатуры выбрасывают не только исписанную бумагу и прочитанные книги, но и раритетные издания 17-го века. Об этом...
 
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