|
Четыре белоруски могут сыграть в открытом чемпионате США по теннису
Источник материала: ОНТ
Четыре белоруски могут сыграть в первом после перерыва теннисном турнире Большого шлема — US Open.
В заявочный лист соревнований попали Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко, которая занимает 346-е место в рейтинге и попала в заявку по защищенному рейтингу. Ольга Говорцова пока седьмая запасная претендентка для участия в турнире. US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре белоруски могут сыграть в первом после перерыва теннисном турнире Большого шлема — US Open. В заявочный лист соревнований попали Арина Соболенко, Виктория...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)