Четыре белоруски могут сыграть в открытом чемпионате США по теннису

Источник материала: ОНТ

Четыре белоруски могут сыграть в первом после перерыва теннисном турнире Большого шлема — US Open.

В заявочный лист соревнований попали Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко, которая занимает 346-е место в рейтинге и попала в заявку по защищенному рейтингу. Ольга Говорцова пока седьмая запасная претендентка для участия в турнире. US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

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