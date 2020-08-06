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Предприимчивый вор в Гомеле обокрал мастерскую по ремонту телефонов, чтобы запастись запчастями к своему

06.08.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Обчистил мастерскую по ремонту телефонов, чтобы запастись аппаратами на случай поломки собственного. В Гомеле бизнесмен обратился в милицию за помощью. Он сообщил, что из мастерской унесли сотовые телефоны. Все происходящее было снято на камеру наблюдения. Жулик пробрался вечером в помещение, на видеокамеру он набросил майку. После чего  собрал девайсы - 13 штук, которые впоследствии завернул в ту самую футболку, и ушел. И хотя молодой человек старался остаться незамеченным, оперативники его вычислили. 18-летний житель Ветковского района объяснил, что телефоны взял для того, чтобы иметь под рукой запчасти для собственного гаджета. На случай его поломки. Аппараты обнаружили дома у парня, часть была в пакете, другие в карманах и под кроватью. Уже возбуждено уголовное дело. 
 
Теги: Гомель
 
 
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Обчистил мастерскую по ремонту телефонов, чтобы запастись аппаратами на случай поломки собственного. В Гомеле бизнесмен обратился в милицию за помощью. Он...
 
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