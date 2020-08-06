|
В парке выкопали яму и разрешили сторонникам Светланы Тихановской провести пикет
06.08.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Они отказались.
Пинский горисполком согласовал сторонникам кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской дату и время проведения пикета в её поддержку – 7 августа с 10.00 до 16.00. И предупредил Валерия Романовича, который является доверенным лицом Тихановской, что кандидат в президенты и его доверенные лица обязаны содействовать обеспечению общественного порядка.
Разрешение на проведение пикета
Между тем, на месте проведения предстоящего пикета в городском парке появилась глубокая свежевырытая экскаватором
7 августа пикета в поддержку Светланы Тихановской в Пинске не будет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они отказались. Пинский горисполком согласовал сторонникам кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской дату и время проведения пикета в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)