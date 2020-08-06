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В парке выкопали яму и разрешили сторонникам Светланы Тихановской провести пикет

06.08.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Они отказались.

В парке выкопали яму и разрешили сторонникам Светланы Тихановской провести пикет

Пинский горисполком согласовал сторонникам кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской дату и время проведения пикета в её поддержку – 7 августа с 10.00 до 16.00. И предупредил Валерия Романовича, который является доверенным лицом Тихановской, что кандидат в президенты и его доверенные лица обязаны содействовать обеспечению общественного порядка.

В парке выкопали яму и разрешили сторонникам Светланы Тихановской провести пикет

Разрешение на проведение пикета

Между тем, на месте проведения предстоящего пикета в городском парке появилась глубокая свежевырытая экскаватором яма. Дать гарантию того, что во время агитации в эту яму никто не упадёт, организаторы не могут.

В парке выкопали яму и разрешили сторонникам Светланы Тихановской провести пикет

7 августа пикета в поддержку Светланы Тихановской в Пинске не будет.

 
 
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  Они отказались. Пинский горисполком согласовал сторонникам кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской дату и время проведения пикета в...
 
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