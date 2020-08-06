В парке выкопали яму и разрешили сторонникам Светланы Тихановской провести пикет

Источник материала: Виртуальный Брест

Они отказались.





Пинский горисполком согласовал сторонникам кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской дату и время проведения пикета в её поддержку – 7 августа с 10.00 до 16.00. И предупредил Валерия Романовича, который является доверенным лицом Тихановской, что кандидат в президенты и его доверенные лица обязаны содействовать обеспечению общественного порядка.





Разрешение на проведение пикета

Между тем, на месте проведения предстоящего пикета в городском парке появилась глубокая свежевырытая экскаватором яма. Дать гарантию того, что во время агитации в эту яму никто не упадёт, организаторы не могут.





7 августа пикета в поддержку Светланы Тихановской в Пинске не будет.