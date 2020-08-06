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В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях
06.08.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях, сообщил премьер-министр Роман Головченко
Одна из работниц предприятия поинтересовалась, стоит ли ожидать в ближайшее время принятия решения по упрощению процедуры приобретения невостребованного жилья в сельской местности. По ее словам, сейчас в отдельных деревнях и селах есть невостребованные дома и участки, но порядок их приобретения зачастую является длительным и весьма затратным.
"По поручению Президента
По его словам, главой государства поставлена задача сделать данные процедуры простыми и применять льготы.
"Речь не идет о том, что государство начинает продавать землю. Государство будет предоставлять участки тем, кто действительно заинтересован там жить и работать, содержать их в порядке, чтобы земля не одичала", - добавил премьер-министр.
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В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом...
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