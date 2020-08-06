Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.





Одна из работниц предприятия поинтересовалась, стоит ли ожидать в ближайшее время принятия решения по упрощению процедуры приобретения невостребованного жилья в сельской местности. По ее словам, сейчас в отдельных деревнях и селах есть невостребованные дома и участки, но порядок их приобретения зачастую является длительным и весьма затратным.

"По поручению Президента правительство создало специальную группу, которая работает над этим вопросом. В четвертом квартале будем вносить комплексный проект указа, который будет все эти вопросы регулировать", - сказал Роман Головченко.

По его словам, главой государства поставлена задача сделать данные процедуры простыми и применять льготы.

"Речь не идет о том, что государство начинает продавать землю. Государство будет предоставлять участки тем, кто действительно заинтересован там жить и работать, содержать их в порядке, чтобы земля не одичала", - добавил премьер-министр.