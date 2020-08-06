ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях

06.08.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях

Одна из работниц предприятия поинтересовалась, стоит ли ожидать в ближайшее время принятия решения по упрощению процедуры приобретения невостребованного жилья в сельской местности. По ее словам, сейчас в отдельных деревнях и селах есть невостребованные дома и участки, но порядок их приобретения зачастую является длительным и весьма затратным.

"По поручению Президента правительство создало специальную группу, которая работает над этим вопросом. В четвертом квартале будем вносить комплексный проект указа, который будет все эти вопросы регулировать", - сказал Роман Головченко.

По его словам, главой государства поставлена задача сделать данные процедуры простыми и применять льготы.

"Речь не идет о том, что государство начинает продавать землю. Государство будет предоставлять участки тем, кто действительно заинтересован там жить и работать, содержать их в порядке, чтобы земля не одичала", - добавил премьер-министр.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокопьев и Цепкало объединились: вот их проект по спасению выборов президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика