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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 8 граммов психотропа - это псевдоэфедрин нашли в письме из Украины Наркотики почтой. Более 8 граммов психотропа - это псевдоэфедрин нашли в письме из Украины. Постарались кинологи Минской региональной таможни. Конверт с порошком...

Наркотики почтой. Более 8 граммов психотропа - это псевдоэфедрин нашли в письме из Украины. Постарались кинологи Минской региональной таможни. Конверт с порошком следовал в адрес жителя Брестской области - россиянина. Мужчина последние 15 лет живет в Беларуси. Экспертиза таможенников подтвердила наличие запрещенного вещества в конверте. Плюс, по заключению Национальной антидопинговой лаборатории, содержание психотропа составило не менее 45 %. Псевдоэфедрин представляет собой белый кристаллический порошок со слабым специфическим запахом. По фармакологии близок к эфедрину, но менее активен и токсичен. Является психостимулятором, может вызвать галлюцинации и тревожность. И для справки: в международных почтовых отправлениях психотропные вещества перемещать запрещено.