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Более 8 граммов психотропа - это псевдоэфедрин нашли в письме из Украины

06.08.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Наркотики  почтой. Более 8 граммов психотропа - это псевдоэфедрин нашли в письме из Украины. Постарались кинологи  Минской региональной таможни. Конверт с порошком следовал  в адрес жителя Брестской области - россиянина. Мужчина последние 15 лет живет в Беларуси. Экспертиза таможенников подтвердила наличие запрещенного вещества в конверте. Плюс, по заключению  Национальной антидопинговой лаборатории,  содержание психотропа составило не менее 45 %. Псевдоэфедрин представляет собой белый кристаллический порошок со слабым специфическим запахом. По фармакологии близок к эфедрину, но менее активен и токсичен. Является психостимулятором, может вызвать галлюцинации и тревожность. И для справки:  в международных почтовых отправлениях психотропные вещества перемещать запрещено.
 
 
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Наркотики  почтой. Более 8 граммов психотропа - это псевдоэфедрин нашли в письме из Украины. Постарались кинологи  Минской региональной таможни. Конверт с порошком...
 
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