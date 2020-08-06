Валерий Бельский: Карантин обошелся бы белорусской экономике в 10% ВВП минимум

Источник материала: ОНТ

Пандемия. Сегодня можно сказать о том, что белорусская стратегия борьбы с COVID-19 работает. Благодаря отказу от тотального карантина Беларуси удалось избежать существенного спада в торговле и экономике, сохранить прежний уровень заработных плат. Но что было бы, если бы в Беларуси все же ввели карантин? Насколько велики были бы потери отечественной экономики? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Валерий Бельский.

Валерий Бельский: «Решение, которое принималось Главой государства, оно основывалось на детальном информировании об опасности инфекции, о наших возможностях противостоять ей. Глава государства выслушал мнение ведущих инфекционистов нашей страны, мы получили информацию КНР. Конечно, сомнения в правильности курса были. Глава государства высказывал их публично, на совещаниях, состоялись десятки индивидуальных бесед, которые позволяют наиболее полно оценить все последствия принятых решений. И еще на этапе принятия этих решений они верифицировались, были подключены ученые, которые, в том числе, детально анализировали с помощью математического аппарата. И когда мы получили первые данные, мы поняли, что выбранный путь абсолютно соответствует той ситуации, которая складывается. И это решение показало свою эффективность. Если говорить о цифре, думаю, что не менее 10% ВВП мы бы потеряли – это самая оптимистичная цифра».

Помощник Президента подчеркнул, что прими власти страны другое решение, введи они такие меры, как карантин, комендантский час, ограничение доступа к общественному транспорту и объектам торговли, и развитие белорусской экономики оказалось бы отброшено назад на целое десятилетие.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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