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Валерий Бельский: Карантин обошелся бы белорусской экономике в 10% ВВП минимум
Источник материала: ОНТ
Пандемия. Сегодня можно сказать о том, что белорусская стратегия борьбы с COVID-19 работает. Благодаря отказу от тотального карантина Беларуси удалось избежать существенного спада в торговле и экономике, сохранить прежний уровень заработных плат. Но что было бы, если бы в Беларуси все же ввели карантин? Насколько велики были бы потери отечественной экономики? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Валерий Бельский.
Помощник Президента подчеркнул, что прими власти страны другое решение, введи они такие меры, как карантин, комендантский час, ограничение доступа к общественному транспорту и объектам торговли, и развитие белорусской экономики оказалось бы отброшено назад на целое десятилетие.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Пандемия. Сегодня можно сказать о том, что белорусская стратегия борьбы с COVID-19 работает. Благодаря отказу от тотального карантина Беларуси удалось избежать...
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