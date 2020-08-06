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Онлайн-платформа «Голос»: сколько на самом деле там голосов? Рубрика «Будет дополнено»

06.08.2020 21:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онлайн-платформа «Голос»: сколько на самом деле там голосов? Рубрика «Будет дополнено»

Принять участие в электоральной кампании – не только право, но и гражданский долг каждого. Но всё же в эту неделю особая ответственность вместе с колоссальной нагрузкой лежит на тех, кто обеспечивает финализацию волеизъявления народа. Речь, конечно, о членах территориальных избирательных комиссий.

В целом же система подсчёта голосов сложна, ведь нужно не только выдать итоговые цифры, но и гарантировать эксклюзивность каждого голоса. И именно официальная процедура голосования – единственный индикатор успешности агитации кандидатов в президенты. Экзитполы дают погрешность, опросы в интернете и вовсе не гарантируют ничего. Даже если такой опрос позиционируют как всебелорусский.

Дать оценку таким инициативам об альтернативном подсчете голосов – сегодня такое поручение дал Александр Лукашенко. И речь, скорее, не о том, что право подсчитывать голоса электората – это исключительное право и обязанность избирательных комиссий. Но альтернативные платформы, возможно, просто обманывают белорусов.

Последние несколько недель – это просто какой-то сумасшедший дом, правда? Я думаю, многие зрители со мной согласятся. Скорее бы всё закончилось, и мы вернулись в привычное нам и спокойное русло жизни. Когда не будет этих призывов противоборствующих сторон выбрать их, когда закончатся хайп с оскорблениями и когда мы перестанем постоянно пытаться поймать друг друга на лукавстве. Но нужно ещё немного потерпеть. Сохраняя за собой право на личный выбор и личное мнение. Меня зовут Игорь Тур, и сегодня я дополню тему роли платформы «Голос» в событиях последних недель. 

Я осознанно выбираю формулировку, когда говорю о роли в событиях последних недель, а не о роли в электоральную кампанию. Наберитесь терпения, я объясню. 23 июля штаб альтернативных кандидатов объявил о запуске онлайн-платформы для фактически параллельного подсчета голосов. Отмечалось, что это не замена голосованию и не экзитпол. Хитро. Тогда что это? Пока оставим этот вопрос. 

Как работает, по заявлениям разработчиков? Избирателю предлагается перейти в чат с ботов Viber и Telegram, указать, как и где он будет голосовать, а в день голосования, основной или досрочный, прислать фото своего бюллетеня. Какой процент зрителей понял далеко не всё? Бюллетени на платформе обещают посчитать и объявить результаты 10 августа. 

Вот так выглядит платформа. На сегодняшнее утро на её главной странице – число присоединившихся, чуть более семисот тысяч. Ах да, кто разработчик и кто вообще этим занимается? Волонтеры, объединившиеся в инициативу под названием «Честные люди».  

То, что честные, это очень хорошо. Я тоже буду честен. Я в технической части вопроса совершенно не секу. И тоже думал, что цифра на главной странице – это количество реально присоединившихся к инициативе. И что вы как профессионалы можете доказать и гарантируете. Семьсот тысяч – ну, это правда неплохо, это уже 10% от электората.  

Но что произошло пару дней назад. Кто-то из ваших разработчиков открыл доступ к цифрам пользователей, зарегистрировавшимся на конкретных участках для голосования – а это обязательное условие вашей же платформы.  

По конкретным участкам: цифры от двух до четырёх, по городам – от трёх до трёхсот, в Минске – тысяча, в Беларуси – меньше шести тысяч. А что это за цифры? И как из них получается 700 тысяч? Ещё раз подчеркну, я не разбираюсь в технической части вопроса. Но вы не объяснили, а поменяли картинку: цифры на карте пропали, остались кружочки. 

Красивые кружочки, но теперь вообще ничего не ясно. Я думаю, понятно, что вот эта цифра, где количество присоединившихся, миллиарды, это какая-то ошибка, и баг вы пофиксили.  

Оцените старания, я гуглил и пытался разобраться в терминологии. Но что делать с кружочками и пропавшими цифрами, которые гораздо меньше даже семисот тысяч? Я поискал информацию о вас в интернете и наткнулся вот на интервью порталу tut.by.  

Коллеги гораздо раньше меня обозначили проблему: у белорусов есть вопросы. Ответил на них глава разработчиков платформы «Голос». Меня для начала смутило вот что: «Наш собеседник попросил не указывать своего имени, но рассказал, что в IT он уже 17 лет». Платформу, напомню, разрабатывает инициатива «Честные люди», и это интервью tut.by, а не прогосударственному ОНТ. А почему без имени? 

Дальше коллеги задают резонный вопрос: как проверяется, не отправят ли несколько бюллетеней с одного номера телефона? Ответ: «Мы проверяем, что это номер из Беларуси, и затем хешируем, далее хеш используется для проверки, что этот телефон ещё не оставлял свой голос». Я тоже мало понял, но уточнил у спецов. Говорят, всё чисто.  

Дальше чуть интереснее. Вопрос: «Как проверяют, не шлет ли один человек фото с разных номеров?». Ответ tut.by: «Это один из очень популярных вопросов, которые нам задают в соцсетях, и один из самых сложных технических вопросов, который мы решаем. На текущий момент мы строим полноценную систему защиты от подобного обмана через глубокий анализ отсылаемого изображения, сопоставление с особенностями телефона и многим другим факторам, которая будет готова как раз к моменту начала избирательной кампании».  

Переведу на русский – никак не проверяется. У меня 4 сим-карты, и с каждой я могу зарегистрироваться и отдать 4 голоса с фото бюллетеня, и система обмана не распознает. То же самое и с фото. Я не поленился и нашёл среди Facebook-друзей специалиста в этой сфере. Он попросил не указывать своего имени, но рассказал, что в IT он уже 17 лет. Зубами приятель поскрипел, потому что политические взгляды у нас разные, но рассказал, что самая большая проблема – идентификация картинки. Смотрите, как можно сделать: я иду на избирательный участок, голосую, фотографирую бюллетень, отправляю фото в Telegram-чат, где пять тысяч участников, каждый из них это фото заливает на платформу.

Голосовал я один, на платформу пришло пять тысяч фото бюллетеня. Если каждый заморочится и картинку чуть подредактирует, говорит мой собеседник, будет проблема. Потому что создать систему, которая могла бы точно определять оригинальность и эксклюзивность фото однотипного бюллетеня, невозможно.  

700 тысяч якобы присоединившихся на главной странице, совсем другие и ну совсем скромные цифры по участкам, замена их на кружочки. Ребята, меняйте название инициативы. Мне будет интересно посмотреть, какие результаты вы дадите 10 августа? В процентах? Или абсолютных цифрах? И возьмётесь ли вы гарантировать уникальность каждого голоса? Я в вас верю. Есть основания полагать, что вами заинтересовались компетентные органы. Потому что вы талантливые. А талантливых людей ждёт светлое будущее.  

Семьсот тысяч кликов. Уже выяснили, что кликать одному человеку можно несколько раз. Сколько из них придёт на выборы? Все ли они поддержат одного кандидата, а у нас их пять? Сколько в интернете реальных людей, которые, отбросим условности, против действующей власти? Личное мнение – тысяч сто, не больше, и это не больше, чем полтора процента избирателей. И делайте с этим мнением что хотите.  

Эти сто тысяч, скорее всего, не поддержат действующего Президента. И 10 августа по интернету начнёт разлетаться сенсация: платформа посчитала, что за другого кандидата проголосовало 80% их электората. Без абсолютных цифр, без ответственности за каждый голос, именно в процентах. И интернет начнёт возмущаться из-за якобы несправедливости и выходить в офлайн. Дальше – я уже говорил в предыдущих рубриках. Играют с нами, как с детьми, ей-богу.

Все эти опросы в процентах. Когда в паблике на тысячу человек типа «Мы супраць Лукашэнкі» проводят опрос, и Лукашенко набирает у вас 3% – ну так а чего вы хотели? А в паблике «Свидетели НЛО» 97% проголосует за то, что красные человечки – с Марса, а зелёные – с Венеры.  

А в группе «Мы – за "Реал Мадрид"» на вопрос «Лучший ли футболист в истории Лионель Месси?» положительно ответят процентов 10. Я сам два десятка лет за «Реал», аргентинец – легенда, но в таких опросах нет-нет, да и воткну голос против. Потому что бесит. Это всё несерьезно. Это все понимают. Может, некоторые в глубине души. Но пока вы до своей глубины докопаетесь, вы уже заведётесь, разозлитесь и пойдёте что-то требовать. Оцените ситуацию целиком и объективно.  

Приходите на выборы. И когда будете отдавать свой голос, вспомните – любимую не отдают.

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Теги: Минск
 
 
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Принять участие в электоральной кампании – не только право, но и гражданский долг каждого. Но всё же в эту неделю особая ответственность вместе с колоссальной...
 
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