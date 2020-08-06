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В Минске возобновили замену счётчиков воды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Защита от неприятных ситуаций и спокойствие для собственного кошелька. В столице возобновили замену счётчиков воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Круглогодичную процедуру прерывали из-за неблагоприятной эпидситуации. С 1 августа контролёры начали обходить дома для ежегодной сверки.
Тем, кому необходимо заменить устаревший счётчик, звонит специальный робот, который согласовывает с потребителем дату и время. Кто не уверен в необходимости замены, может проверить «возраст» своего счётчика (средний срок службы – около 5 лет) либо уточнить информацию в контакт-центре водоканала.
Также люди пользуются бойлерами. Их могут неправильно использовать, и опять возникает проблема с оплатой этих услуг. Человек не может потом разобраться, что показывает его прибор учета.
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Новости Беларуси. Защита от неприятных ситуаций и спокойствие для собственного кошелька. В столице возобновили замену счётчиков воды, сообщили в программе...
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