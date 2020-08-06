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Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

06.08.2020 23:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон большой ягоды в разгаре. В Гомельском районе урожайность арбузов в 2020 году достигла 40 тонн с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герой нашего следующего сюжета – бахчевод-романтик Игорь Гринько. Несколько лет назад он взялся за новое для себя дело и сегодня уже учит других, как растить самую большую ягоду в условиях зоны рискованного земледелия. На его бахче в 2020-м поспевают арбузы 30 сортов: от красной классики до жёлтой экзотики.

Яркий урожай – в материале Александра Добрияна.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Сухой хвостик – признак того, что арбуз везли за тридевять земель. У свежего – только зелёный. Игорь Гринько как настоящий арбузный эксперт учит выбирать самую сладкую ягоду и развенчивает мифы. Год назад его жёлтые арбузы, выращенные под Гомелем, произвели настоящий фурор. В этом году он увеличил бахчу втрое и не прогадал.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Несмотря на затяжную и холодную весну бахча дала урожай на треть больше прошлогоднего. Сейчас с гектара убирают до 40 тонн, и это только начало сезона.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Правда, сладкие гиганты с коммерческой точки зрения неоправданны: золотой стандарт вдвое меньше.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Ирина Гринько, жительница Гомельского района:
Игорь, конечно, молодец: мы добиваемся результатов и по 15, и по 16 килограммов. Но вот стандарт – от 4 до 7 килограммов. То есть вы его скушали и пришли быстренько за следующим, чтобы он не оставался. 

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

За отечественный товар гомельчане вот уже второй сезон активно голосуют рублём.

Александр Добриян, корреспондент:
Вкусные арбузы?

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Василий Черняк, житель Гомеля:
Великолепные. Жёлтые – это нечто из ряда выходящее. Всё красное, розовое. А этот – жёлтенький, и по вкусовым качествам тоже отличается. Наши дети из Минска приезжают, к приезду просят обязательно взять несколько арбузов.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без, запредельно сладкий или освежающий лишь с лёгким арбузным ароматом. Бахча Гринько – настоящий  арбузный бутик.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Александр Добриян:
По разнообразию на этом столе можно изучать не только биологию, но и географию. Вот это хит прошлого сезона – арбуз с жёлтой мякотью из Южной Кореи. Этот светлокорый – гибрид американской селекции, гость из-за океана. А это новинка сезона: жёлтая кожура и жёлтая мякоть. Арбуз из Японии.

Всего на этой бахче свыше 30 сортов арбуза. Подобрано так, чтобы ягода созревала до поздней осени: каждые две недели своя новинка. И это не Ростов и не Астрахань, это юго-восток Беларуси.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Игорь Гринько уверяет: арбузы отлично вызреют и в более северных районах страны. В доказательство, в этом году он взялся вырастить урожай под Минском. Бахчевод уверен: не за горами то время, когда арбузы пополнят экспортный список белорусских продуктов. 

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Игорь Гринько, бахчевод:
Уже пошли заявки из Питера. Звонили ребята из Бреста, Пинска: хотели купить весь урожай жёлтого арбуза на корню. Пускай дают заявку, немножко сократим картофельные поля и сделаем арбуз. То есть мы идём в ногу со временем.

Жёлтый, красный, оранжевый, с косточкой и без. Посмотрите, какие оригинальные арбузы выращивают под Гомелем

Свежий и ароматный белорусский арбуз пока не конкурент на внешних рынках, но для отечественной торговли это уже отличная альтернатива импорту. Вырастить у себя – значит оставить деньги в стране. Неплохая стратегия на все времена.

Люди в материале: Александр Добриян, Игорь Гринько, Ирина Гринько, Василий Черняк

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Сезон большой ягоды в разгаре. В Гомельском районе урожайность арбузов в 2020 году достигла 40 тонн с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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