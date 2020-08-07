Почему государство должно стимулировать экспортную деятельность малого и среднего бизнеса?

Источник материала: Ежедневник

Малые и средние предприятия экспортеры оказываются более экономически устойчивыми с точки зрения состояния продаж и прибыли по сравнению с теми, кто не вовлечен во внешнеэкономическую деятельность.

Об этом говорится в работе научного директора Исследовательский центра ИПМ Ирины Точицкой «Экспортная ориентированность белорусских МСП».

Как отмечает Точицкая, среди опрошенных предприятий, 36% являются экспортерами. При этом у 22,9% из них на внешний рынок поставлялось более 50% произведенной продукции.

Отмечается, что 38,5% предприятий намерены в будущем экспортировать свою продукцию или услуги, в первую очередь ориентируясь на традиционные рынки России, стран СНГ, Грузии и Украины.

Ирина Точицкая указывает, что такие предприятия нуждаются в особом внимании со стороны государства, это поможет стимулировать их выход на зарубежные рынки. Особенно это касается недавно созданных МСП, которым не хватает финансирования, знаний о рынках и внешнеэкономической деятельности, а также информационной поддержки.

Из опрошенных экспортеров у 54,9% МСП основным видом деятельности является промышленность, у 13,9% – торговля и ремонт, у 8,3% – строительство, 5,6% – транспорт и связь, у 3,5% – компьютерные услуги. В выборке также представлены экспортеры, осуществляющие финансовую деятельность и операции с недвижимостью, занимающиеся гостиничным и ресторанным бизнесом, а также сельским хозяйством

Что касается направления экспорта, большая часть предприятий, поставляющих продукцию за рубеж, по-прежнему ориентирована на российский рынок, однако, как отмечается в работе, его удельный вес снизился с 89% в 2015 году до 80,6% в 2020.

Тем не менее, исследовательница отмечает тенденцию к географической диверсификации экспорта. Больше трети МСП стараются вывозить продукцию как в страны СНГ, так и за его пределы

Как связаны возраст компании и экспорт?

Исследование ИПМ показывает, что существует связь между возрастом компании и ее экспортной активностью.

«Как правило, чем «старше» компания, тем больше вероятность, что она будет вовлечена во внешнеэкономическую деятельность и тем выше ее экспортная активность», – пишет Ирина Точицкая.

Так, среди МСП, созданных до 1996 года, почти половина (47,8%) поставляли продукцию на внешние рынки, у тех, кто начал работать в 1997–2004 годах, удельный вес экспортеров был также достаточно высоким и составлял 44,6%. В тоже время среди компаний, основанных в 2010–2018 годах, только 25,2% направляли товары и услуги за рубеж, а среди тех, кто открылся в 2019 году таких было 16,7%.

Отношение к ЕАЭС

Исследователи также опросили предприятия об их отношении к участию Беларуси в евразийской экономической интеграции, а также попытались выяснить их мнение относительно ее влияния на бизнес и развитие страны.

Как выяснилось, в 2020 году только 45,5% МСП полагали, что в будущем участие в ЕАЭС позитивно отразится на их деятельности, в то время как в 2012 году так считали более 70%.

Ирина Точицкая это связывает с тем, что ожидания МСП относительно возможностей, которые интеграция могла бы перед ними открыть были очень высокими. Однако поскольку они реализовались не в полной мере, наблюдалось уменьшение оптимизма предприятий по данному поводу.

Как отмечается, опрос также выявил снижение доли респондентов, считающих, что евразийская интеграция окажет положительное влияние на экономику Беларуси.

«В целом, проведенный опрос показал, что малые и средние предприятия экспортеры оказываются более экономически устойчивыми с точки зрения состояния продаж и прибыли, более позитивно оценивают свое экономическое положение и положение в отрасли, а также в большей степени ориентированы на расширение бизнеса по сравнению с теми, кто не вовлечен во внешнеэкономическую деятельность», – пишет Точицкая.

«Выход на внешние рынки может быть важным источником обеспечения роста объемов продаж МСП, повышения конкурентоспособности и инновационности, что в конечном счете ведет к их большей экономической устойчивости», – резюмируется в работе.