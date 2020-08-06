Почему Тихановская и Колесникова не попали в Киевский сквер

Кандидата в президенты Светлану Тихановскую и представительницу объединенного штаба Марию Колесникову не пустили в Киевский сквер.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на ее доверенное лицо Ольгу Ковалькову. Тихановская прошла по бульвару Шевченко, однако была остановлена охранниками, которые просили ее уйти.

Еще до появления Тихановской в сквере собралось несколько тысяч граждан, которые ждали ее приезда. Представительница объединенного штаба Мария Колесникова попробовала попасть в сквер через три милицейских КПП, но ее тоже не пропустили. Ее проводило около двух тысяч человек. Они скандировали «Молодец» и «Жыве Беларусь!»

Была в Киевском сквере и Вероника Цепкало, которая сказала, что хотела посмотреть на праздник - День дошкольного образования. Цепкало призвала приходить на выборы 9 августа и голосовать за Тихановскую. «Светлана Тихановская - это наш билет в новую Беларусь!» Вероника дошла до авто и уехала под крики «Спасибо!».

Во время выступления артистов на концерте сотрудники столичного ДК – два парня – включили песню «Перемен» и подняли руки с белыми лентами. Позже они сказали, что уверены в своем завтрашнем увольнении.

В Киевский сквер также приехал Александр Солодуха, сообщил по телефону через помехи связи корреспондент Радио «Свабода». Концерт Солодухи был в плане Дня железнодорожных войск в парке Дружбы народов, о намерении заслуженного артиста Беларуси выступить в Киевском сквере сведений не было.

Однако выступить ему не удалось.

Напомним, акция в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской должна была пройти в парке Дружбы народов, однако оказалось , что на этот день Администрация Советского района Минска запланировала празднование Дня железнодорожных войск.

В Киевском сквере 6 августа проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Штаб Тихановской сообщил, что акция пройдет в Киевском сквере. Собраось много людей, однако пикета не было - Тихановскую иее соратниц не пустили.

Киевский сквер - одно из шести мест в Минске, выделенных городскими властями для уличной избирательной агитации.