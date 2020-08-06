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Почему Тихановская и Колесникова не попали в Киевский сквер
Источник материала: БДГ
Кандидата в президенты Светлану Тихановскую и представительницу объединенного штаба Марию Колесникову не пустили в Киевский сквер.
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Еще до появления Тихановской в сквере собралось несколько тысяч граждан, которые ждали ее приезда. Представительница объединенного штаба Мария Колесникова попробовала попасть в сквер через три милицейских КПП, но ее тоже не пропустили. Ее проводило около двух тысяч человек. Они скандировали «Молодец» и «Жыве Беларусь!»
Была в Киевском сквере и Вероника Цепкало, которая сказала, что хотела посмотреть на праздник - День дошкольного образования. Цепкало призвала приходить на выборы 9 августа и голосовать за Тихановскую. «Светлана Тихановская - это наш билет в новую Беларусь!» Вероника дошла до авто и уехала под крики «Спасибо!».
Во время выступления артистов на концерте сотрудники столичного ДК – два парня – включили песню «Перемен» и подняли руки с белыми лентами. Позже они сказали, что уверены в своем завтрашнем увольнении.
В Киевский сквер также приехал Александр Солодуха, сообщил по телефону через помехи связи корреспондент Радио «Свабода». Концерт Солодухи был в плане Дня железнодорожных войск в парке Дружбы народов, о намерении заслуженного артиста Беларуси выступить в Киевском сквере сведений не было.
Однако выступить ему не удалось.
Напомним, акция в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской должна была пройти в парке Дружбы народов, однако
В Киевском сквере 6 августа проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Штаб Тихановской сообщил, что акция пройдет в Киевском сквере. Собраось много людей, однако пикета не было - Тихановскую иее соратниц не пустили.
Киевский сквер - одно из шести мест в Минске, выделенных городскими властями для уличной избирательной агитации.
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Кандидата в президенты Светлану Тихановскую и представительницу объединенного штаба Марию Колесникову не пустили в Киевский сквер.
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