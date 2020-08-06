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Первый и последний адреса Янки Купалы: 75 лет назад созданы музеи в Вязынке и Левках
Источник материала: ОНТ
Белорусские адреса Янки Купалы – первый и последний. 75 лет назад правительство постановило создать музеи в Вязынке (на малой родине Песняра) и в Левках (на поэтической даче). Предки не прогадали. Сегодня это популярные литературные маршруты Минщины и Витебщины.
«Трава зеленее зелёнки, а небо фотошопил сам Бог» – меткие отзывы в Сети о «деревне-музее». Это не статус Вязынки – ощущение от места первого звука Купалы и его первого шага в самодельном ходунке по родной земле (буквально). Полов тогда не было.
Этот дом больше чем памятник регионального значения. Символ «светлых зор» в стихах Песняра: «Яшчэ ў калысцы я навучыўся з песень сніць…» Купале не было и года, когда семья Луцевичей оставила Вязынку. Свежий воздух – ещё одна сила притяжения.
От Вязынки возле Молодечно до Левков под Оршей почти 300 километров и 57 жизненных лет поэта. Но есть такая точка в Минске, где, не сходя с места, попадаешь из пункта А в пункт Б. Виртуальные прогулки полезны. Однако «живое» путешествие ничто не заменит.
Макет дома Купалы на берегу Днепра – масштаб 1:10. Реконструкция по довоенным фотографиям. Дача сгорела в 1941-м. Тогда классик простился с Родиной навсегда. Только Песняры не умирают. 4 августа 1945-го решили восстановить «раскіданае гняздо».
На президентский грант в Левках создана новая экспозиция. Сохраняем своё, белорусское «ад прадзедаў спакон вякоў…». Ощущение, что в воздухе Вязынки до сих пор летает чистый гений. Это самый большой мемориальный заповедник в стране.
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Белорусские адреса Янки Купалы – первый и последний. 75 лет назад правительство постановило создать музеи в Вязынке (на малой родине Песняра) и в Левках (на...
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