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Первый и последний адреса Янки Купалы: 75 лет назад созданы музеи в Вязынке и Левках

06.08.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый и последний адреса Янки Купалы: 75 лет назад созданы музеи в Вязынке и Левках

Белорусские адреса Янки Купалы – первый и последний. 75 лет назад правительство постановило создать музеи в Вязынке (на малой родине Песняра) и в Левках (на поэтической даче). Предки не прогадали. Сегодня это популярные литературные маршруты Минщины и Витебщины. 

«Трава зеленее зелёнки, а небо фотошопил сам Бог» – меткие отзывы в Сети о «деревне-музее». Это не статус Вязынки – ощущение от места первого звука Купалы и его первого шага в самодельном ходунке по родной земле (буквально). Полов тогда не было. 

Лилия Норко, заведующая музеем Янки Купалы «Вязынка»: «Складаная гаспадарка. Я нават не думала, калі прыйшла сюды, што гэта так цяжка. 21 гектар: і лес, і сад. Страха ўжо просіцца, каб памянялі. Дзяржава дапаможа нам і грошы выдзяліць, спадзяёмся». 

Этот дом больше чем памятник регионального значения. Символ «светлых зор» в стихах Песняра: «Яшчэ ў калысцы я навучыўся з песень сніць…» Купале не было и года, когда семья Луцевичей оставила Вязынку. Свежий воздух – ещё одна сила притяжения.           

От Вязынки возле Молодечно до Левков под Оршей почти 300 километров и 57 жизненных лет поэта. Но есть такая точка в Минске, где, не сходя с места, попадаешь из пункта А в пункт Б. Виртуальные прогулки полезны. Однако «живое» путешествие ничто не заменит. 

Макет дома Купалы на берегу Днепра – масштаб 1:10. Реконструкция по довоенным фотографиям. Дача сгорела в 1941-м. Тогда классик простился с Родиной навсегда. Только Песняры не умирают. 4 августа 1945-го решили восстановить «раскіданае гняздо».          

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «Драўляныя пабудовы, і пагэтаму яны патрабуюць дагляду. Раз у тры гады мы праводзім антысэптычную апрацоўку. У гэтым годзе завяршаем мадэрнізацыю сістэмы ацяплення дачы. Янкам Купалам цікавяцца не толькі беларусы, туды прыязджаюць і расіяне».

 На президентский грант в Левках создана новая экспозиция. Сохраняем своё, белорусское «ад прадзедаў спакон вякоў…». Ощущение, что в воздухе Вязынки до сих пор летает чистый гений. Это самый большой мемориальный заповедник в стране. 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские адреса Янки Купалы – первый и последний. 75 лет назад правительство постановило создать музеи в Вязынке (на малой родине Песняра) и в Левках (на...
 
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