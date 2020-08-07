В суде над Ефремовым смотрели видеозаписи, сделанные сразу после аварии

Источник материала: Tut.by

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела по смертельному ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов. Вчера в суде смотрели видеозаписи, сделанные в момент аварии, а также сразу после нее. На видео актер говорит, что он был за рулем. Напомним, в суде он свою вину не признал.



Фото из Twitter

Суд продолжил выслушивать свидетелей по делу. Как пишет Mash , они подтвердили, что за рулем был Михаил Ефремов.

Так водитель Владислав Женжебир рассказал, что ехал в момент аварии со стороны Парка Культуры. По его словам, еще до аварии джип Ефремова его подрезал. Затем Владислав увидел саму аварию и потом увидел, что из врезавшейся машины вышел мужчина с темными волосами. Водитель узнал в нем Ефремова. Сначала тот сидел на обочине, потом попросил сигарету.

— Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу. Вскоре после происшествия ее перевернули очевидцы инцидента, как я поняла, чтобы вытащить пострадавшего, — цитирует ТАСС еще одного свидетеля Полину Герасименко.