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В суде над Ефремовым смотрели видеозаписи, сделанные сразу после аварии

07.08.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела по смертельному ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов. Вчера в суде смотрели видеозаписи, сделанные в момент аварии, а также сразу после нее. На видео актер говорит, что он был за рулем. Напомним, в суде он свою вину не признал.


Фото из Twitter

Суд продолжил выслушивать свидетелей по делу. Как пишет Mash, они подтвердили, что за рулем был Михаил Ефремов.

Так водитель Владислав Женжебир рассказал, что ехал в момент аварии со стороны Парка Культуры. По его словам, еще до аварии джип Ефремова его подрезал. Затем Владислав увидел саму аварию и потом увидел, что из врезавшейся машины вышел мужчина с темными волосами. Водитель узнал в нем Ефремова. Сначала тот сидел на обочине, потом попросил сигарету.

— Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу. Вскоре после происшествия ее перевернули очевидцы инцидента, как я поняла, чтобы вытащить пострадавшего, — цитирует ТАСС еще одного свидетеля Полину Герасименко.

Затем в суде посмотрели запись, сделанную сразу после аварии, сообщает ТАСС.

«Водитель вы?» — спрашивает Ефремова инспектор ГИБДД на видеозаписи. «Да», — отвечает Ефремов. «Фамилия и имя?» — продолжает инспектор. «Ефремов Михаил», — ответил актер.

Актер без эмоций отреагировал на просмотр в суде записей совершенного им ДТП.

В ходе заседания были также показаны видеозаписи с камеры наблюдения, где видно, как джип Ефремова вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Lada, запись с видеорегистратора машины одного из очевидцев, где виден момент столкновения, а также запись, предоставленная свидетелем обвинения. На последней записи видно, как сразу после аварии Ефремов сел на бордюр.

Ефремов внимательно смотрел на видео, но никак не отреагировал.

Авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня, 7 августа, продолжится рассмотрение дела.

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На видеозаписях актер говорит, что был за рулем. Напомним, в суде свою вину он не признал.
 
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