|
В суде над Ефремовым смотрели видеозаписи, сделанные сразу после аварии
Источник материала: Tut.by
В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела по смертельному ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов. Вчера в суде смотрели видеозаписи, сделанные в момент аварии, а также сразу после нее. На видео актер говорит, что он был за рулем. Напомним, в суде он свою вину не признал.
Суд продолжил выслушивать свидетелей по делу. Как пишет
Так водитель Владислав Женжебир рассказал, что ехал в момент аварии со стороны Парка Культуры. По его словам, еще до аварии джип Ефремова его подрезал. Затем Владислав увидел саму аварию и потом увидел, что из врезавшейся машины вышел мужчина с темными волосами. Водитель узнал в нем Ефремова. Сначала тот сидел на обочине, потом попросил сигарету.
— Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу. Вскоре после происшествия ее перевернули очевидцы инцидента, как я поняла, чтобы вытащить пострадавшего, — цитирует
Затем в суде посмотрели запись, сделанную сразу после аварии,
«Водитель вы?» — спрашивает Ефремова инспектор ГИБДД на видеозаписи. «Да», — отвечает Ефремов. «Фамилия и имя?» — продолжает инспектор. «Ефремов Михаил», — ответил актер.
Актер без эмоций отреагировал на просмотр в суде записей совершенного им ДТП.
В ходе заседания были также показаны видеозаписи с камеры наблюдения, где видно, как джип Ефремова вылетает на встречную полосу и врезается в автомобиль Lada, запись с видеорегистратора машины одного из очевидцев, где виден момент столкновения, а также запись, предоставленная свидетелем обвинения. На последней записи видно, как сразу после аварии Ефремов сел на бордюр.
Ефремов внимательно смотрел на видео, но никак не отреагировал.
Авария, за которую судят Ефремова, произошла
Сегодня, 7 августа, продолжится рассмотрение дела.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На видеозаписях актер говорит, что был за рулем. Напомним, в суде свою вину он не признал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)