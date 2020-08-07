Макс Корж выпустил трек «Времена»

Источник материала: Tut.by

Макс Корж выпустил новый сингл «Времена». В комментариях под релизом фанаты пишут, что песня получилась не совсем в стиле Коржа. «Хотя баллад давно не было». «Не всегда же выпускать «Малый повзрослел», «Шантаж» и «Без косяка», — считают они.

В треке есть такие строки: «О времена, люди далеки / Достать хотят до солнца, не обжечь руки»; «Как так все резко поменялось, чья вина? / Начинаем поиски»; «Мой байк летит подальше от города / Теперь свобода дороже золота».

Некоторые фанаты верят в то, что трек грустный, потому что в Беларуси сейчас не до веселья.

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