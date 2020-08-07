Источник материала: Виртуальный Брест

Интересно разворачиваются события... Белорусы просят артистов не приезжать 8 августа к нам выступать и те внезапно соглашаются. Уточняем - не приезжать, а не приезжать.

Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом" alt="Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1596770801168915.jpg">



В Бресте началось с того, что группа Краски отказалась участвовать, а теперь вот ещё и Стас Пьеха под большим вопросом. Об этом он сообщил одному из подписчиков в Instagram. Мол, приеду конечно, но чуть позже, не сейчас.





Так ещё и Рогачук удалил в своём Telegram-канале пост о концерте.

Варианта два, или новые исполнители будут, или концерт отменят. Хотя что, получается, зря сцену устанавливали? Наверняка пригласят наших, родных, белорусских. Но вот пойдут ли люди...





Так или иначе - ждём утра, что-то прояснится, а пока что строим предположения о том, как будут развиваться события.

Упс... Так ещё пишут, что Юлиана Караулова отказалась выступать 8 августа в Бресте, Будем уточнять информацию.