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Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом
07.08.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Интересно разворачиваются события... Белорусы
Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом" alt="Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1596770801168915.jpg">
В Бресте началось с того, что
Так ещё и
Варианта два, или новые исполнители будут, или концерт отменят. Хотя что, получается, зря сцену устанавливали? Наверняка пригласят наших, родных, белорусских. Но вот пойдут ли люди...
Так или иначе - ждём утра, что-то прояснится, а пока что строим предположения о том, как будут развиваться события.
Упс... Так ещё пишут, что Юлиана Караулова отказалась выступать 8 августа в Бресте, Будем уточнять информацию.
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Интересно разворачиваются события... Белорусы просят артистов не приезжать 8 августа к нам выступать и те внезапно соглашаются. Уточняем - не приезжать, а не...
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