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Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом

07.08.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Интересно разворачиваются события... Белорусы просят артистов не приезжать 8 августа к нам выступать и те внезапно соглашаются. Уточняем - не приезжать, а не приезжать.

Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом" alt="Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1596770801168915.jpg">

В Бресте началось с того, что группа Краски отказалась участвовать, а теперь вот ещё и Стас Пьеха под большим вопросом. Об этом он сообщил одному из подписчиков в Instagram. Мол, приеду конечно, но чуть позже, не сейчас.

Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом

Так ещё и Рогачук удалил в своём Telegram-канале пост о концерте.

Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом

Варианта два, или новые исполнители будут, или концерт отменят. Хотя что, получается, зря сцену устанавливали? Наверняка пригласят наших, родных, белорусских. Но вот пойдут ли люди...

Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом

Так или иначе - ждём утра, что-то прояснится, а пока что строим предположения о том, как будут развиваться события.

Концерта в Бресте не будет? Рогачук удалил свой пост, Стас Пьеха и Караулова под вопросом

Упс... Так ещё пишут, что Юлиана Караулова отказалась выступать 8 августа в Бресте, Будем уточнять информацию.

 
Теги: Брест
 
 
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  Интересно разворачиваются события... Белорусы просят артистов не приезжать 8 августа к нам выступать и те внезапно соглашаются. Уточняем - не приезжать, а не...
 
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