«Слишком вульгарно!»: подписчики раскритиковали Нюшу за откровенное фото

Источник материала: ОНТ

Пользователи Instagram осудили певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию откровенных снимков.

Артистка еженедельно ведет рубрику «экосреда», и в этот раз она рассказала своим подписчикам о повышении уровня моря, призвав их заботиться о Мировом океане. Она также привела статистические данные и указала на масштаб проблемы. Пост певица сопроводила фотографией в откровенном красном купальнике.

Пользователи в комментариях отметили, что снимок совсем не подходит к содержанию поста и выглядит вульгарно: «Экосреда, а фотка как на обложку Playboy», «А к чему такое фото, я вот не пойму?», «При чем тут эта фотка, когда есть глобальные проблемы», «Поскромнее надо быть! Слишком вульгарно!». Некоторые фанаты также отметили, что текст под таким фото не воспринимается всерьез.

Некоторые подписчики даже призвали Нюшу записать «экоальбом».

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram