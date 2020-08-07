﻿ Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег

07.08.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области инженер-механик предприятия приобретал запчасти, но на машины их не устанавливал, а просто присваивал. Подробности уголовного дела в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег
В Малорите 42-летний инженер-механик транспортного участка производственного предприятия с июня 2018 г. по сентябрь 2019-го инициировал приобретение ряда автозапчастей: радиатора, амортизатора, комплекта сцепления, тормозных колодок и прочего якобы для нужд предприятия.

К слову, мужчина должен был контролировать в организации наличие запчастей и деталей, своевременно обеспечивать их пополнение и производить расчеты. Также он получал закупленное предприятием имущество в подотчет.

Приобретенные запчасти не использовались. Инженер составлял акты списания и отдавал их на подпись членам комиссии по списанию. Те, доверяя коллеге, ставили подписи не глядя. Такие акты обвиняемый готовил примерно через месяц после закупки имущества.

Его действиями предприятию причинен ущерб на общую сумму более 7 тыс. рублей. Противоправные действия обвиняемого были выявлены сотрудниками ОБЭП. В последующем часть похищенных запчастей была изъята у знакомого обвиняемого.

Действия мужчины квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК). С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. На имущество общей стоимостью более 20 тыс. рублей наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Справочно

За семь месяцев 2020 г. в Беларуси зарегистрировано 2 330 случаев мошенничества. 688, или почти 30 % из них, — в Минске. Для сравнения: в аналогичном периоде 2019 года в Беларуси было совершено 2 650 преступлений. 1 006 из них — в столице.

Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег

Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег

Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег
Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег

Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области инженер-механик предприятия приобретал запчасти, но на машины их не устанавливал, а просто присваивал. Подробности уголовного дела в эфире...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Слишком вульгарно!»: подписчики раскритиковали Нюшу за откровенное фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика