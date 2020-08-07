Ставили подписи не глядя. В Малорите инженер списывал новые запчасти, подставляя коллег

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области инженер-механик предприятия приобретал запчасти, но на машины их не устанавливал, а просто присваивал. Подробности уголовного дела в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства « Минск-Новости ».



В Малорите 42-летний инженер-механик транспортного участка производственного предприятия с июня 2018 г. по сентябрь 2019-го инициировал приобретение ряда автозапчастей: радиатора, амортизатора, комплекта сцепления, тормозных колодок и прочего якобы для нужд предприятия.

К слову, мужчина должен был контролировать в организации наличие запчастей и деталей, своевременно обеспечивать их пополнение и производить расчеты. Также он получал закупленное предприятием имущество в подотчет.

Приобретенные запчасти не использовались. Инженер составлял акты списания и отдавал их на подпись членам комиссии по списанию. Те, доверяя коллеге, ставили подписи не глядя. Такие акты обвиняемый готовил примерно через месяц после закупки имущества.

Его действиями предприятию причинен ущерб на общую сумму более 7 тыс. рублей. Противоправные действия обвиняемого были выявлены сотрудниками ОБЭП. В последующем часть похищенных запчастей была изъята у знакомого обвиняемого.

Действия мужчины квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК). С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. На имущество общей стоимостью более 20 тыс. рублей наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Справочно

За семь месяцев 2020 г. в Беларуси зарегистрировано 2 330 случаев мошенничества. 688, или почти 30 % из них, — в Минске. Для сравнения: в аналогичном периоде 2019 года в Беларуси было совершено 2 650 преступлений. 1 006 из них — в столице.