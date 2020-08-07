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Бесплатный концерт американских рэперов и ночное кино. Как развлечься в эти выходные?

07.08.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наконец пятница! По давней традиции «Афиша» рассказывает, какие мероприятия пройдут в столице в ближайший уикенд. И если о главном событии этих выходных вы и без нас знаете, расскажем о менее заметных развлекательных ивентах, которые запланированы в столице. Так куда же можно податься 7−9 августа?

Попасть на «хип-хоп концерт»


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

В субботу на площадке у Дворца спорта пройдет хип-хоп концерт: на сцену поднимутся американские рэперы Tyga и Saint Jhn, «Отпетые мошенники», «Немига». В лайн-апе также были Rasa, «Кар-Мэн», Джаро и Ханза, а также белорусский певец Мэвл, но вчера они заявили, что отказываются от выступлений. Накануне, напомним, организаторы мероприятия, Atom Entertainment Group, заверили, что концерт — не политическая акция, артисты не будут поддерживать ни одного из кандидатов.

Когда: 8 августа, начало — 14.00
Где: площадка у Дворца спорта (пр-т Победителей, 2)
Сколько: бесплатно

Насладиться салютом


Закончится упомянутый хип-хоп концерт на площадке у Дворца спорта салютом. Ориентировочно он начнется в 22.50. Информацией о том, как долго он продлится и с какой точки будет запускаться, организаторы не делятся. Но думаем, что не ошибетесь, если решите смотреть его в районе Немиги.

Когда: 8 августа, ориентировочное время — 22.50
Где: площадка у Дворца спорта (пр-т Победителей, 2)
Сколько: бесплатно

Не спать ночью, а смотреть кино не выходя из авто


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До конца лета каждую пятницу и субботу в автокинотеатрах Silver Screen Drive In и Silver Screen Open Air ночью зрителей будут ждать показы культовых фильмов прошлых лет. В эти выходные покажут последнюю картину Стэнли Кубрика, посвященную теме неверности и обмана в браке «С широко закрытыми глазами». В 1999 году после премьеры у фильма был ограниченный прокат, поэтому в прошлом году на большом экране во многих странах его показывали впервые. А если вы еще не успели его посмотреть, сейчас самое время.

Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами. Сеанс будет поздним, так что если не собираетесь ложиться рано, сможете совместить катания по ночному городу и кино с видом на него же.

Когда: 00.30 8 августа и 00.30 9 августа
Где: Silver Screen Drive In и Silver Screen Open Air
Сколько: 20 рублей за легковое авто, 15 — за мотоцикл

Посмотрите трансляцию спектакля прямо из середины озера


Скриншот видео YouTube-канал SPRAVA Festival

Фестиваль SPRAVA запустил трансляцию мероприятий прямо из середины Черейского озера в деревне Белая Церковь. Проект назвали «Неноев Ковчег», ведь ивенты будут проходить на большом плоту в форме легендарного библейского судна. За происходящим на этой сцене можно следить онлайн весь август. Ближайшая трансляция пройдет 8-го числа, покажут космооперу «Красная планета» Валерии Хрипач и Анны Корзик. Спектакль — это фантазия на тему космоса и внутреннего мира человека. Затрагиваются вопросы: что такое космос и зачем его покорять?

Когда: 8 августа в 21.00
Где: YouTube-канал Sprava Festival
Сколько: бесплатно

Потанцевать и перекусить в «Песочнице»


Фото: vk.com/pesochnica.minsk

Выходные в «Песочнице» всегда активные, поэтому не откажите себе в удовольствии заглянуть на одну из любимых площадок горожан. В эту субботу на крыше выступит группа The Violent Youth. Ребята играют синтипоп/постпанк и базируются в Аугсбурге (Германия), хотя родом из Минска. На родине они представят свой первый русскоязычный и четвертый в дискографии альбом «Там, где нас нет».

Когда: 20.00
Где: ул. Куйбышева, 45
Сколько: вход — свободный

Выпить кофе на одной из самых маленьких и милых террас города


Террасы и веранды и так достаточно романтичные места, не находите? Но мы решили добавить еще немного интима и нашли для вас пять заведений с одними из самых маленьких и милых террас в городе. Спойлер: в подборке мы добавили два заведения с балконом — идеальным местом для двоих. Не благодарите. Сама подборка, если что, здесь.

Где: кафе «Мануфактура», бар «Алкоголи», ресторан Dom, кофейня Stories, ресторан Batler
Когда: время работы у всех разное, ищите его тут

Побегать с препятствиями


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В эти выходные открывает сезон движение Bison Race. Вам предлагают проверить себя на прочность и показать другим, на что вы способны. Мужчины и женщины будут преодолевать барьеры разной высоты, тягать мешки с песком, прыгать через костер. Но это не все: организаторы обещают новые препятствия, которых раньше не было.

Когда: 7−9 августа
Где: ГОСК «Логойск»
Сколько: от 15 рублей

Посмотреть бесшумное кино под открытым небом


Фото: кадр из фильма «Вторжение похитителей тел»

Во дворике Музея-мастерской Азгура продолжают показывать кино. В эту пятницу на свежем воздухе можно увидеть «Вторжение похитителей тел» (1956, реж. Дон Сигел). Организаторы показа говорят, что фильм до сих пор вызывает противоречивые чувства. Его с одинаковым успехом можно трактовать как хоррор про «красных», затаившихся под кроватью, или ровно наоборот — как предупреждение о том, что бездумное поглощение официальной идеологии превращает людей в говорящие стручки.

Когда: 7 августа, 21.30
Где: во дворике Музея-мастерской Азгура (ул. Азгура, 8)
Сколько: 7 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Наконец пятница! По давней традиции «Афиша» рассказывает, какие мероприятия пройдут в столице в ближайший уикенд. Так куда же можно податься 7−9 августа?
 
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