Рабочий камин, комната для стройных и романтичная лоджия - топ самых необычных минских сталинок

Источник материала: Tut.by

Самые необычные планировки квартир на вторичном рынке жилья столицы можно встретить лишь в сталинках. Ценителям оригинальности, например, явно придется по вкусу жилье в потолками выше трех метров, с действующим камином или лоджией с панорамным арочным окном. Как выглядят такие квартиры — в оригинальной подборке REALTY.TUT.BY.

1. Гвардейская, 3



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На улице Гвардейской, 3, есть сталинка 1950-х годов, надстроенная в начале 2000-х мансардным этажом. За счет надстройки квартиры на верхнем этаже стали двухуровневыми. Одна из них, четырехкомнатная, продается за 199,9 тысячи долларов. Площадь — 122 квадратных метра. Самое примечательное в планировке этой квартиры — лоджия с панорамным арочным окном.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

2. Освобождения, 13

Улица Освобождения (историческое название Воскресенская) расположена в Раковском предместье. До наших дней тут сохранилась часть дореволюционных зданий — бывших доходных домов, жилье в которых предназначалось в аренду.



Фото: realt.by

В советские времена дома пережили ремонты, предполагающие замену печного отопления на центральное, а также подведение коммуникаций. Где-то изменились и планировки — коммуналки объединяли в полноценные квартиры. Вот как выглядит, например, планировка двухкомнатной квартиры площадью 62 квадратных метра:



Фото: realt.by

Обратите внимание на узкий коридор, в конце которого расположился санузел, а также ширину одной из жилых комнат и кухни — они не достигают и двух метров. Высота потолков — 3,4 метра. Продают квартиру за 130 тысяч долларов в эквиваленте.

3. Короля, 10

Необычная планировка в трехкомнатной сталинке на улице Короля (район Немиги). Квартира расположена на первом этаже, и в ней, как говорится в объявлении о продаже, есть действующий камин.



Фото: realt.by

Площадь квартиры — 65,8 квадратного метра. Планировка в квартире очень нестандартная: в ней семь окон, два санузла (в одном из них есть окно) и странная «нарезка» одной из жилых комнат.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Продается квартира за 130 тысяч долларов в эквиваленте.