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Уже десятое свидание, а секса все нет. Почему мужчина не торопится, рассказывает психолог

07.08.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Зыгмантович рассказывает, почему женщине не стоит переживать, если мужчина на свидания ходит, но к интиму переходить не спешит.

Вот ситуация: женщина встречается с мужчиной, знакомы уже месяц, было уже восемь свиданий, а секса все не случилось. И женщина — внимание! — начинает беспокоиться.

Например, на мой сайт постоянно выводят поисковые запросы «Если мужчина не тащит сразу в постель» или «Встречаемся уже месяц почти каждый вечер, а секса нет». Значит, что женщина тревожится, нервничает и волнуется.

Можно ли тут что-то сделать?

Прежде всего, договоримся: вопреки обыкновению, в этой статье я буду опираться только на житейский и профессиональный (то есть полученный в ходе работы с клиентами) опыт. Научных данных по этой теме у меня, увы, нет.

Зато есть шесть соображений.

Соображение первое. Богатство причин

Я не знаю, почему мужчина в этих ситуациях не склоняет женщину к сексу. Нет и не может быть одной причины, общей для всех мужчин. Может, он присматривается к вам? Может, боится оконфузиться в постели? Может, специально наводит на вас панику, чтобы как-то это использовать. Может быть, просто не хочет торопиться. Может быть, не любит секс.

Не знаю. Это можно выяснить только у этого конкретного мужчины. Причин великое множество — мы можем только гадать о них.

По моему опыту, у мужчин в таких случаях чаще всего встречается или страх облажаться, или сознательное желание повременить с сексом «чтобы не было как в прошлые разы».

Но это, во-первых, всего лишь статистика, во-вторых, статистика очень низкого качества. Реальную причину знает только мужчина, который так себя ведёт.


Фото: unsplash.com

Соображение второе. Привет, стереотип!

Обсуждаемая ситуация напрямую вытекает из стереотипа о мужчинах — дескать, мужчины только о сексе и думают, грязные животные, одного-то им и надо, кобелям похотливым.

Поскольку это стереотип, то есть идея, существующая в абсолютном вакууме, то в реальной жизни бывает очень по-разному. В среднем мужчины не думают о сексе куда чаще женщин.

И тут у меня как раз есть исследование. Оно показало, что в среднем мужчины думают о сексе раз в час. Для сравнения: женщины думают о сексе раз в полтора часа. Как видим, разница даже не в два раза, а куда меньше.

Когда реальность показывает надуманность любого стереотипа, человек всегда впадает в некоторое замешательство. Ведь стереотип помогает нам быстро ориентироваться в окружающем мире — другими словами, помогает быстро принимать верные решения.

А когда реальность отклоняется от стереотипа — скорость ориентирования снижается, с верными решениями уже тяжелее.


Фото: pixabay.com

Так и в нашей ситуации — стереотип говорит, что мужчина должен тащить в постель чуть ли не на второй секунде свидания (ведь похотливое животное же!). Если такое случается — более-менее понятно, что делать, скорость ориентирования на нормальном уровне.

А когда мужчина спокоен и в койку не тянет — сразу непонятно, как себя вести и что делать. Скорость ориентирования упала драматически. Отсюда и паника.

Соображение третье. Я ему не нравлюсь?

Еще одна — и очень серьезная — причина паники. Дело в том, что такое поведение мужчины побуждает женщину к сомнениям в своей привлекательности.

Женщина сморит: вот мужчина, он как будто бы ею интересуется. Но поползновений с его стороны нет, огонь желания в глазах не горит. Что происходит, я вас спрашиваю?

Легко сделать вывод «со мной что-то не так» и загнаться как следует. Тем более что нет привычного стереотипа (см. выше), опереться не на что. В такой ситуации дурацкие мысли сами лезут в голову.

Тем не менее надо понимать: такое поведение мужчины ничего не говорит о женщине. Это поведение характеризует именно и только мужчину, и не более. Что у него там в голове, почему он так себя ведёт — это его дело.

Женщине важно помнить: раз он встречается с ней уже десятый раз, значит, она ему нравится. А что его удерживает от секса — религиозные соображения, этические, фонические — это его дело, о женщине это ничего не говорит.


Фото: pixabay.com

Соображение четвертое. Повременить — стоит!

Я считаю глубоко разумным воздерживаться от секса какое-то время. Тогда у людей есть еще что-то кроме секса. Если они были интересны друг другу до секса, то с большей вероятностью останутся интересны и после секса.

Это не значит, что не может быть счастливых отношений, начатых с бурной ночи. Конечно, может быть.

Это значит, что мой профессиональный и житейский опыт говорит: лучше переходить к сексу не на третьем свидании (откуда вообще взялась эта идея?), а на пятнадцатом. Это тоже ничего не гарантирует, но шансы выше.

Соображение пятое. Все решаемо

Не стоит беспокоиться о проблемах в сексе. Если люди смогли приятно проводить время вместе без секса, значит, высока вероятность, что они научатся решать проблемы и в сексе.

Если вам приятно общаться, вы можете быть откровенны и решаете разногласия цивилизованно, значит, и в сексе, скорее всего, будет то же самое.

Конечно, это не гарантирует счастья, но в отношениях вообще нет гарантий — только вероятности.


Фото: unsplash.com

Соображение шестое. Работать можно только с правдой

Если уж совсем тяжко, можно взять быка за рога и обсудить с мужчиной сложившуюся ситуацию.

То есть прямым текстом ему сообщить о ваших переживаниях и тревогах и попросить пояснений.

Если мужчина будет мяться и уклоняться от ответа, стоит задуматься: нельзя вступать в отношения с человеком, который не может толком объяснить, что с ним происходит.

Тот, кто молчит, когда нужно сказать правду, очень вреден для отношений

Если мужчина сейчас не может признаться, например, что переживает за свою эрекцию (предположим, что причина действительно в этом), то даже если отношения продолжатся и дойдут до брака, с этим мужчиной женщине будет трудно. Потому что он будет постоянно молчать там, где нужно всё рассказать и найти решение вместе.

Так что лучше брать мужчину за жабры и вытаскивать из него правду. А если не получится — расставаться.

Подведем итог. Ситуация, когда мужчина не тащит женщину сразу же в постель, выбивается из стереотипного представления о мужчинах, и побуждает женщину переживать за свою привлекательность. В действительности же здесь дело только в мужчине, и очень желательно узнать правду. Откладывание секса само по себе скорее плюс, так что об этом не стоит беспокоиться.

 
 
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О чем думать женщине, если мужчина не соответствует стереотипу
 
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