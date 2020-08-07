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В Гродно сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя Kia

07.08.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 августа около половины второго дня в Гродно был задержан нетрезвый водитель.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель за рулём Kia ехал по дворовому проезду возле АЗС, которая находится у кольцевого пересечения улиц Победы-Клецкова-Славинского.

В определённый момент иномарка наехала на бордюр. Водитель вышел из машины, осмотрелся и собрался продолжить поездку. Действия мужчины заметили прохожие, которые также обратили внимание на нетвёрдую походку гражданина.

Очевидцы подошли к автомобилю, забрали ключи из замка зажигания и вызвали правоохранителей. Прибывшие сотрудники ГАИ задержали мужчину. Медосвидетельствование показало, что в организме 48-летнего гражданина содержалось 1,6 промилле алкоголя.

Месяцем ранее в Минске 70-летний нетрезвый водитель пытался скрыться от правоохранителей. Мужчину задержали, ему предстоит оплатить штраф размером 2000 рублей (здесь подробности).

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 августа около половины второго дня в Гродно был задержан нетрезвый водитель. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель за рулём...
 
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