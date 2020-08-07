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7 августа начинается загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС

07.08.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа. Разрешение на это ранее получено от Госатомнадзора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 августа начинается загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС

Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию. В реактор будет загружено 163 пластины, далее станцию ожидает загрузка активной зоны и серия стандартных испытаний.

7 августа начинается загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС

Начало работы собственной АЭС для нашей страны станет новым этапом в истории независимого государства. Это позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт, а также расширить использование электричества на белорусском рынке, в том числе и в сфере популярного нынче электротранспорта.

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Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнется 7 августа. Разрешение на это ранее получено от Госатомнадзора, сообщили в...
 
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