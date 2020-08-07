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Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

07.08.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 августа избирательные участки вновь откроют свои двери для желающих проголосовать досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

Предыдущие три дня показали интерес граждан к выборам – белорусы активно приходят на участки. Прирост каждого избирательного дня по итогам первых дней голосования составляет не менее 5 %.

Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

Среди тех, кто уже воспользовался своим электоральным правом, люди всех возрастов и совершенно разных профессиональных интересов. На участки спешат те, кто в воскресенье, 9 августа, загружен работой, уезжает из города или просто давно определился с выбором.

Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

Досрочно голосуют и спортсмены. Накануне такой возможностью воспользовался олимпийский чемпион Александр Каршакевич.

Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

Александр Каршакевич, олимпийский чемпион:
Я люблю свою страну. Долг каждого гражданина – проголосовать за кандидата. Каждый человек хочет жить в спокойствии и мире. Наша страна сегодня и красивая, и уважаемая, и чисто везде, аккуратно. Я просто горжусь своей страной.

Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

Люди спешат сделать выбор и таким образом высказать свою гражданскую позицию. Продлится досрочное голосование по 8 августа включительно. Все дни избирательные участки работают ежедневно с 10:00 утра и до 19:00. С 14:00 до 16:00 – перерыв. Для того, чтобы получить бюллетень, необходим паспорт, служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.

Люди в материале: Александр Каршакевич

 
 
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Новости Беларуси. 7 августа избирательные участки вновь откроют свои двери для желающих проголосовать досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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