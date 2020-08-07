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Toyota отпраздновала 40-летие Camry спецверсией Black Edition

07.08.2020 09:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компанию Toyota охватила мода на черные спецверсии — совсем недавно вариант под названием Black Edition появился у кроссовера RAV4 и внедорожника Land Cruiser Prado, а теперь таким исполнением обзавелся седан Camry.


Правда, пока Camry Black Edition представлена только в Японии и по особому случаю — так в компании решили отметить появление в 1980 году на родном рынке оригинального седана Celica Camry. Для Camry Black Edition доступны три цвета кузова на выбор — собственно, черный Precious Black Pearl, а также белый Platinum White Pearl Mica или красный Emotional Red II, причем в последних двух случаях крыша может быть черной. Из прочих примет седана особой серии — темно-серебристая отделка решетки радиатора, темные подложки фар, небольшой спойлер на двери багажника и 18-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.


Интерьер Camry Black Edition может быть отделан черной или красной кожей. Вдобавок все версии Camry получили расширенный набор электронных помощников — в «базе» у седана теперь есть мониторинг поперечного трафика сзади и система Intelligent Clearance Sonar, которая задействует автоматическое торможение, если водитель перепутает педали тормоза и акселератора.


Как и в случае со всеми Camry в Японии, седан Camry Black Edition доступен для заказа только с 211-сильной гибридной установкой на основе 2,5-литрового «атмосферника», работающего по циклу Аткинсона. Цены начинаются от 39 900 долларов в пересчете.

 
 
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Toyota охватила мода на черные спецверсии - совсем недавно вариант под названием Black Edition появился у кроссовера RAV4 и внедорожника Land Cruiser Prado, а теперь таким исполнением...
 
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